تعرفه های موجود در پزشکی کارآیی ندارند / کار پزشکان ارزشگذاری نشده است

دکتر علی جعفریان با حضور در خبرگزاری مهر به مناسبت روز پزشک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حرفه پزشکی تنها حرفه ای است که با وجود یک دوره آموزشی عمومی و تخصصی، طرح و سربازی به طور متوسط 15 سال به طول می انجامد. فرد از روزی که وارد دانشکده می شود با 18 سال سن، سریع ترین زمانی که به نتیجه می رسد 30 سالگی است و تازه آن زمان باید یک زندگی را آغاز کند. در این مدت هم یا درس خوانده و یا بر بالین بیمار حاضر شده است.

وی اضافه کرد: به این موضوع این نکته را هم باید اضافه کرد که بیشتر افراد این قشر از طبقه متوسط جامعه هستند و انتظاری که از پزشک وجود دارد هم انتظار ویژه ای است. این انتظار به حق است و جامعه حق دارد که از پزشک انتظار داشته باشد و الگوی پزشکی هم مبنایش اولویت بیمار است اما حقوقی که در سیستم دولتی برای موجودی به نام پزشک تعریف شده و همه انتظار دارند کارش را درست انجام دهد، ما به ازای واقعی ارزش کار فرد نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تأکید کرد: باید بدانیم که نمی توان از پزشک انتظار داشت که کارش را درست انجام دهد اما حقوقی که به او می دهیم در حد کارش نباشد.

از میان 110 هزار پزشک ، حدود 70 هزار نفر را پزشکان عمومی تشکیل می دهند که از طبقات متوسط جامعه هستند و درآمد آنها نیز پایین تر از حد متوسط است. تصوری که از پزشک وجود دارد که همیشه اتومبیل آخرین مدل استفاده می کند تصویر ساخته و پرداخته فیلم های سینمایی است رئیس دانشکده پزشکی تهران

وی اظهار داشت: ایثاری که در گروه پزشکی صورت می گیرد در هیچ رشته و صنف دیگری انجام نمی گیرد ایثار در تربیت این رشته وجود دارد.

دکتر جعفریان با یادآوری بخش هایی از این ایثار و حضور پزشکان در بخش های مختلف، خاطرنشان کرد: گروه پزشکی در کشور واقعاً ایثار می کند و این شامل بیش از 90 درصد و عمده پزشکان است. درصد کمی از گروه پزشکی ممکن است ثروتمند باشند و شهرتی هم کسب کرده باشند که البته بازهم این شهرت و ثروت به طور اتفاقی بوجود نیامده بلکه در اثر زحمت و تلاش حاصل شده است. اما نکته اینجا است که عمده جامعه پزشکی از نظر درآمد و رفاه اجتماعی متوسط به پایین هستند.

وی اضافه کرد: از میان 110 هزار پزشک حدود 70 هزار نفر را پزشکان عمومی تشکیل می دهند که از طبقات متوسط جامعه هستند و درآمد آنها نیز پایین تر از حد متوسط است. تصوری که از پزشک وجود دارد که همیشه اتومبیل آخرین مدل استفاده می کند تصویر ساخته و پرداخته فیلم های سینمایی است و تنها ممکن است با زندگی درصد بسیار کوچکی از جامعه پزشکی همخوانی داشته باشد.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این نکته که اگر گروه پزشکی کار خود را در این سالها درست انجام نمی داد شاخص های بهداشتی کشور نیز توسعه نمی یافت، اظهار داشت: تعرفه هایی که برای سیستم پزشکی در حال حاضر وجود دارد، هیچ کارآیی ندارد و دلیل آن هم این است که در بخش دولتی برای کار پزشکی به صورت واقعی ارزشگذاری مالی نشده است.

وی اضافه کرد: هر زمان تعیین شد که یک پزشک عمومی یا متخصص با مقدار مشخصی صرف زمان برای بیمار باید به طور مثال A ریال دریافت کند و این مقدار درآمد داشته باشد می توان امیدوار بود که وضعیت پزشکان تغییر کند.

جعفریان ادامه داد: این موضوع هیچ وقت اعلام نمی شود و تعریف درستی از میزان کار پزشکی و ارزش آن وجود ندارد و به دلیل نپذیرفتن بار مالی از سوی بیمه ها و دولت ارزش کاری یک پزشک در همان محدوده تعرفه هایی که با میزان کار تناسب ندارد باقی می ماند.

وی گفت: ایثاری که گروه پزشکی در کار خود دارد به واسطه پذیرفتن این شغل است. اولویت همیشه با بیمار است و این وظیفه گروه پزشکی است که کار خود را درست انجام و بیش از 90 درصد این گروه نیز کار خود را درست انجام می دهند اما وظیفه جامعه این است که برای این فرد بتواند کار خود را به نحو مطلوبی ادامه دهد شرایط را برای فرد فراهم کند که متاسفانه این کار تاکنون انجام نشده است.

تبعات نبود ارزشگذاری واقعی، موجب شده برخی از پزشکان یا کار طبابت را رها کنند، یا کار خود را با دلخوشی انجام ندهند که ضرر ناشی از این موضوع به مردم وارد می شود دکتر علی جعفریان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تبعات نبود این ارزشگذاری واقعی، خاطرنشان کرد: این موضوع موجب شده برخی از پزشکان یا کار طبابت را رها کنند، یا کار خود را با دلخوشی انجام ندهند و یا از مهارت خود استفاده نکنند که ضرر ناشی از این موضوع به مردم وارد می شود.

وی اضافه کرد: نگاه بیرونی به جامعه پزشکی این است که این گروه، گروه متوقعی است اما این طور نیست چرا که تظاهرات بیرونی جامعه پزشکی به این شکل نیست. جامعه پزشکی در حال حاضر خدماتی به جامعه ارائه می دهد که از نظر سطح علمی در بالاترین سطح خود قرار دارد.

جعفریان یادآور شد: هم اکنون جدیدترین تکنیک ها و تکنولوژیهای روز دنیا در جامعه پزشکی ایران بکار می رود، این به معنی مصرف نیست بلکه به این معنی است که در ایران توان علمی استفاده از این تکنولوژی های روز دنیا وجود دارد. درست است که خدمات دچار عوارض متعددی است اما توان علمی گروه پزشکی قابل کتمان نیست.

وی تأکید کرد: تا زمانی که تعریف درستی از کار پزشکی وجود نداشته باشد و انتظار داشته باشیم که این گروه کار خود را هم به درستی انجام دهند و در مقابل آن ما به ازایی هم دیده نشود، این گروه آسیب می بینند و ضرر ناشی از این آسیب هم مستقیم به مردم وارد می شود. گروه پزشکی به دلیل اینکه حرفه خاصی را انتخاب کرده است متعهد است که با ایثار این کار را انجام دهد و هم اکنون همین کار را می کند اما این ایثار تا زمانی تداوم دارد که جامعه قدر آن را بداند و در غیر این صورت نمی تواند ادامه دهد حتی اگر خودش بخواهد.