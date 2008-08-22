اعضای هیئت داوران جشنواره سراسری تئاتر کردی سقز مشخص شدند

منصور ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: آقایان "افشین خورشید باختری"و " ناصح کامکاری" به عنوان دو عضو هیئت داوران جشنواره تئاتر کردی سقز انتخاب شدند.

وی ادامه داد: برای نفر سوم هیئت داوران این جشنواره یک نفر از بین آقایان "حمید رضا نعیمی" و یا "حسن دادشکر" انتخاب خواهد شد که ما منتظر جواب این عزیزان هستیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان بیان داشت: 12 اثر نمایشی از استانهای مختلف کشور در بخش نهایی هفتمین جشنواره تئاتر کردی سقز حضور خواهند داشت.

ایمانی عنوان کرد: بیش از 140 هنرمند از استانهای مختلف کشور در قالب 12 گروه نمایشی به مدت چهار روز در هفتمین دوره جشنواره تئاتر کردی سقز شرکت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: آثار راه یافته به بخش نهایی جشنواره تئاتر کردی سقز از استانهای آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی، تهران، همدان، لرستان، خوزستان و کردستان انتخاب شده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با اشاره به وقفه سه ساله در برگزاری جشنواره تئاتر کردی سقز یادآور شد: کلیه امکانات و شرایط لازم برای برگزاری جشنواره ای آبرومندانه فراهم شده و خوشبختانه هیچ گونه مشکلی خاصی وجود ندارد.

هفتمین جشنواره تئاتر کردی سقز پس از وقفه ای سه ساله از چهارم تا هفتم شهریورماه سال جاری در مجتمع فرهنگی هنری این شهر برگزار خواهد شد.