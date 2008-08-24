افزایش اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی / اعلام نرخ جدید اجاره خوابگاه

مرتضی زرینه زاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اجاره بهای 20 هزار تومانی مربوط به اتاقهایی است که بهترین وضعیت را دارند. به عنوان مثال دانشجویی که اتاق تک نفره دارد اجاره بهای 20 هزار تومانی پرداخت می کند اما مبلغی که در سال گذشته به عنوان اجاره بهای این اتاقها دریافت می شد 15 هزار تومان بود که امسال پنج هزار تومان افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: اجاره بهای اتاقهایی با تجمع بیشتر دانشجو کمتر از 20 هزار تومان است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان تعیین قیمت جدید ژتون غذای دانشجویی را بر اساس نظرخواهی از معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها دانست و گفت: نظرات معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها در زمینه قیمت ژتون غذای دانشجویی جمع آوری می شود و میانگین آنها گرفته می شود و بر اساس آن نرخ غذا اعلام می شود.