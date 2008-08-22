آسمان تهران فردا صاف در پاره ای از نقاط با افزایش ابر همراه است

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر جوی نسبتا ناپایدار برای برخی نقاط شمال غرب و غرب طی سه روز آینده است که بر این اساس برای برخی نقاط شمال غرب، غرب، ارتفاعات البرز، زاگرس مرکزی افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعد و برق پراکنده پیش بینی می شود.

همچنین در این مدت به علت گذر جریانات کم دامنه مرطوب جنوبی در جنوب استان سیستان و بلوچستان، برخی نقاط هرمزگان و جنوب استان فارس افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.

بر اساس گزارش سازمان هواشناسی کل کشور، استان خوزستان با 47 درجه و اردبیل با 29 درجه سانتی گراد گرم ترین و خنک ترین هوا را طی 24 ساعت آینده خواهند داشت.

بیشینه و کمینه دمای هوا فردا در استان تهران به ترتیب 35 و 23 درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.