در توافقنامه امنیتی سخنی از خروج آمریکا در تاریخهای معین نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، علی الدباغ گفت: پیش نویس توافقنامه حاوی تاریخهای مشخصی برای خروج نیروهای آمریکایی نیست اما عراق دوست دارد که یگان های رزمی و هجومی تا پایان سال 2011 از این کشور خارج شوند.

وی افزود: مذاکره کنندگان عراقی پیشنهاد می دهند که نیروهای آمریکایی به گشت زنی های خود درشهرها و روستاهای عراق با فرارسیدن نیمه سال آینده پایان دهند و یگان های هجومی و رزمی در پایان سال 2011 از عراق خارج شوند تا سه سال بعد از آن همه نیروهای آمریکایی عراق را ترک کنند.

سخنگوی دولت عراق خاطرنشان کرد: این تاریخها قطعی نشده است و بیانگر موضع مذاکراتی دولت است و متن مورد توافقی (درباره آن) وجود ندارد.

کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در بغداد اعلام کرد: توافق بین بغداد و واشنگتن درباره توافقنامه ای که حضور نظامی آمریکا در عراق را سازماندهی می کند، بسیار نزدیک است.

هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق نیز دیروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رایس برای اطمینان دادن به کشورهای همجوار درباره توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن گفت: توافقنامه امنیتی بلندمدت با آمریکا تاکید می کند که عراق هرگز به عنوان سکویی برای هرگونه اقدام خصمانه علیه هیچ کشوری بکار نخواهد رفت.

وی افزود: پیش نویس اولیه توافقنامه امنیتی فردا (امروز جمعه) به شورای سیاسی امنیت ملی عراق ارایه خواهد شد و ما به مرحله به پایان رساندن توافقنامه نزدیک می شویم که این توافقنامه به نفع ملت عراق و منطقه خواهد بود، گفته ایم که برنامه کاری محرمانه ای وجود ندارد و همه چیز به نمایندگان ملت عراق عرضه خواهد شد و مردم عراق خواهند توانست توافقنامه را بسنجند.

زیباری گفت: ما هم اکنون وارد مرحله تقدیم پیش نویس به شورای اجرایی (شورای سیاسی امنیت ملی عراق) می شویم تا نظر این شورا درباره توافقات مذاکره کنندگان را جویا شویم ودر نتیجه، زمان مهم است تا این توافقنامه را با موفقیت به پایان رسانیم.

در همین حال، یک مسئول بلندپایه ارتش آمریکا که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: نیروهای آمریکایی احتمالا خروج از شهرهای عراق را با فرارسیدن ماه ژوئن سال آینده مطابق پیش نویس توافقنامه امنیتی و در صورت مهیا بودن شرایط آغاز خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مسئول که خواست نامش فاش نشود، افزود: همچنان باید موافقت نهایی درباره پیش نویس توافقنامه درخصوص وضعیت نیروهای آمریکایی درعراق بدست آید.