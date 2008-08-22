فرزاد قاسمی‌زاده در این باره به خبرنگار مهر گفت: در موزه سندوزی 51 مجسمه و 120 طراحی از استاد امیراسماعیل سندوزی وجود دارد که سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با هدف معرفی آثار به مراکز هنری و دانشگاهی کتاب گنجینه آثار را چاپ می‌کند. کتاب زیر نظر مجتبی آقایی مراحل عکاسی و طراحی را پشت سر گذاشته و تا پایان شهریور آماده می‌شود.

وی با اشاره به دومین جشنواره‌ طراحی معاصر ایران یا جشنواره طراحی دکتر سندوزی افزود: فراخوان این جشنواره به همراه معرفی دبیر، هیئت انتخاب و هیئت داوران تا اول شهریورماه منتشر خواهد شد. قصد داریم با دعوت از استاد سندوزی این دوره جشنواره را با حضور این هنرمند پیشکسوت برگزار کنیم.

نخستین جشنواره‌ طراحی معاصر ایران با عنوان جشنواره طراحی دکتر سندوزی پارسال با هدف تامل در هنر طراحی به عنوان شاخه‌ای مستقل از هنرهای تجسمی از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.