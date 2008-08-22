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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۲۵

ورزش موجب احساس رضایت از زندگی می شود

تاثیرات مثبت ورزش بر بدن همواره مورد توجه قرار می گیرد اما تحقیقات مشخص کرده است، افرادی که ورزش می کنند با تقویت حافظه و روحیه احساس رضایت بیشتری از زندگی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نچرال نیوز، ورزش با کاهش استرس و افزایش احساس شادابی موجب احساس بهتر و رضایت بیشتر در افراد می شود.

متخصصان معتقدند ورزش مانند داروی ضد افسردگی عمل می کند و چنانچه روزانه 30 دقیقه سریع راه بروند و یا روی دستگاه تردمیل ورزش کنند پس از 10 روز تاثیر آن را در بهبهود وضعیت روحی و شادابی خود خواهند دید.

از طرف دیگر چنانچه ورزش به مدت طولانی در  فعالیتهای ثابت روزانه گنجانده شود موجب عملکرد بهتر مغز شده و مواد شیمیایی مسئول داشتن احساس بهتر و رضایت وارد خون می شود.

این روند موجب جریان راحت تر خون در مغز و بخشهای مختلف بدن شده و به یادگیری و تقویت حافظه نیز کمک شایانی می کند.

کارشناسان اعلام کرده اند: چهار یا پنج بار در هفته روزی نیم ساعت ورزش به سالمندان کمک می کند که تا حد زیادی دچار فراموشی نشده و با روحیه بهتر از زندگی لذت ببرند.

کد مطلب 736386

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