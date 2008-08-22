ورزش موجب احساس رضایت از زندگی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نچرال نیوز، ورزش با کاهش استرس و افزایش احساس شادابی موجب احساس بهتر و رضایت بیشتر در افراد می شود.

متخصصان معتقدند ورزش مانند داروی ضد افسردگی عمل می کند و چنانچه روزانه 30 دقیقه سریع راه بروند و یا روی دستگاه تردمیل ورزش کنند پس از 10 روز تاثیر آن را در بهبهود وضعیت روحی و شادابی خود خواهند دید.

از طرف دیگر چنانچه ورزش به مدت طولانی در فعالیتهای ثابت روزانه گنجانده شود موجب عملکرد بهتر مغز شده و مواد شیمیایی مسئول داشتن احساس بهتر و رضایت وارد خون می شود.

این روند موجب جریان راحت تر خون در مغز و بخشهای مختلف بدن شده و به یادگیری و تقویت حافظه نیز کمک شایانی می کند.

کارشناسان اعلام کرده اند: چهار یا پنج بار در هفته روزی نیم ساعت ورزش به سالمندان کمک می کند که تا حد زیادی دچار فراموشی نشده و با روحیه بهتر از زندگی لذت ببرند.