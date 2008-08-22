نیروهای آمریکایی پایان سال 2011 عراق را ترک می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمد الحاج حمود درگفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: "دوطرف با خروج نیروهای آمریکایی از عراق درپایان سال 2011 توافق کرده اند".

وی افزود: مذاکره کنندگان ماموریت خود را انجام داده اند و موضوع هم اکنون به رهبران (سیاسی عراق) مربوط می شود.

حمود گفت: ما همچنین درباره خروج همه یگان های هجومی و رزمی آمریکا از شهرها با فرارسیدن ژوئن سال 2008 میلادی به توافق رسیده ایم.

وی افزود: جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا با این توافقنامه 27 ماده ای موافقت کرده است.

کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در بغداد اعلام کرد: توافق بین بغداد و واشنگتن درباره توافقنامه ای که حضور نظامی آمریکا در عراق را سازماندهی می کند، بسیار نزدیک است.

هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق نیز دیروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رایس برای اطمینان دادن به کشورهای همجوار درباره توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن گفت: توافقنامه امنیتی بلندمدت با آمریکا تاکید می کند که عراق هرگز به عنوان سکویی برای هرگونه اقدام خصمانه علیه هیچ کشوری بکار نخواهد رفت.

وی افزود: پیش نویس اولیه توافقنامه امنیتی فردا (امروز جمعه) به شورای سیاسی امنیت ملی عراق ارایه خواهد شد و ما به مرحله به پایان رساندن توافقنامه نزدیک می شویم که این توافقنامه به نفع ملت عراق و منطقه خواهد بود، گفته ایم که برنامه کاری محرمانه ای وجود ندارد و همه چیز به نمایندگان ملت عراق عرضه خواهد شد و مردم عراق خواهند توانست توافقنامه را بسنجند.

زیباری گفت: ما هم اکنون وارد مرحله تقدیم پیش نویس به شورای اجرایی (شورای سیاسی امنیت ملی عراق) می شویم تا نظر این شورا درباره توافقات مذاکره کنندگان را جویا شویم ودر نتیجه، زمان مهم است تا این توافقنامه را با موفقیت به پایان رسانیم.

در همین حال، یک مسئول بلندپایه ارتش آمریکا که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: نیروهای آمریکایی احتمالا خروج از شهرهای عراق را با فرارسیدن ماه ژوئن سال آینده مطابق پیش نویس توافقنامه امنیتی و در صورت مهیا بودن شرایط آغاز خواهند کرد.