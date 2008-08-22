دو نمایش جدید در تئاتر شهر به صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تئاتر شهر اعلام کرد نمایش "فصل خون" نوشته و کار ایوب آقاخانی از چهارشنبه 30 مرداد در تالار قشقایی به صحنه رفته و تا پنجم مهرماه ساعت 20:15 با بازی محمدصادق ملکی، فهیمه امن‌زاده، فرزین محدث، علی میلانی و ناهید مسلمی پذیرای علاقمندان تئاتر خواهد بود.

همچنین نمایش "بیداری‌خانه نسوان" نوشته و کار حسین کیانی نیز از پنجشنبه 31 مرداد در تالار چهارسو اجرای خود را آغاز کرد. در این نمایش که ساعت 19:45 اجرا می‌شود، حمیدرضا آذرنگ، شهرام حقیقت‌دوست، امیررضا دلاوری، آزاده صمدی، پونه عبدالکریم‌زاده، آیدا کیخایی، افسانه ماهیان و رویا میرعلمی به ایفای نقش ‌می‌پردازند.

در تالار اصلی از این هفته نمایش "نقاشی با شبنم" میروسلاو بنکا از صربستان ساعت 20 پذیرای علاقمندان خواهد بود. تالار سایه نیز تا 11 شهریور پذیرای "هتل پلازا" نوشته نیل سایمن به کارگردانی کورش نریمانی است. این نمایش ساعت 20:15 اجرا می‌شود و سیامک صفری، فریده سپاه‌منصور، نریمانی و پانته‌آ حمیدخانی در آن بازی می‌کنند.