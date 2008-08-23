برنامه های دانشگاهها در ماه مبارک رمضان اعلام شد

محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه برگزاری جلسات ختم قرآن در فضاسازی مناسب خوابگاههای دانشجویی موثر است، به دانشگاهها پیشنهاد شده است برگزاری جلسات قرآنی منظم همراه با تفسیر باشد.

وی از نصب تابلوهای فضاسازی قرآنی در ماه مبارک رمضان در دانشگاهها خبر داد و گفت: نصب این تابلوها باعث می شود که دانشجویان در آغاز ترم با یک فضای قرآنی روبرو شوند. این تابلوها به زودی به همراه دستورالعمل نصب برای دانشگاهها ارسال می شود.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم اعزام دانشجویان علاقه مند به نمایشگاه قرآن، توزیع بروشورهای "مهر خوبان" در دانشگاهها، تشکیل نمایشگاههای قرآنی با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و سایر نهادهای فرهنگی، اجرای برنامه های قرآنی در شب ضیافت افطار دانشگاه را از اقدامات دانشگاهها به مناسبت ماه مبارک رمضان دانست.

اسلامی به برپایی نمایشگاه کتب و نرم افزارهای دینی مذهبی، اجرای تئاترهای مذهبی دینی در خوابگاههای دانشجویی، برگزاری مسابقات ورزشی بعد از افطار، حمایت از نشریات دانشجویی با موضوع های مرتبط، برپایی گالری عکس با موضوعات مرتبط ماه مبارک رمضان، اجرای نمایش فیلم در خوابگاههای دانشجویی با موضوعات مرتبط و نمایش نماهنگهای مذهبی در سطح دانشگاه به عنوان دیگر برنامه های پیشنهادی در ماه مبارک رمضان در دانشگاهها اشاره کرد.

وی افزود: بسته های فرهنگی با موضوعات مرتبط ماه مبارک رمضان و آغاز سال تحصیلی دانشگاهها به دانشجویان جدیدالورود اعطا می شود.

برنامه های هفته قرآن و دانشگاه

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه 18 تا 24 آبان ماه هفته قرآن و دانشگاه است، گفت: مرحله اول مسابقات قرآنی دانشجویان (مرحله درون دانشگاهی) در هفته قرآن و دانشگاه برگزار می شود. همچنین المپیاد قرآنی کتبی دانشجویان نیز به طور همزمان با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار خواهد شد.

اسلامی از برگزاری همایش بزرگداشت دانشجویان، استادان و کارکنان فعال قرآنی، برپایی نمایشگاه فعالیتها و دستاوردهای کانونهای قرآن و عترت دانشگاهها، برگزاری مراسم شبی با قرآن و انس با قرآن در دانشگاهها با مشارکت نخبگان قرآنی دانشگاه و منطقه در هفته قرآن و دانشگاه خبر داد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم به برگزاری شب شعر قرآنی در دانشگاهها در هفته قرآن و دانشگاه اشاره کرد و گفت: فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاهها در عرصه قرآن و علوم قرآنی در هفته قرآن و دانشگاه ارزیابی می شوند.