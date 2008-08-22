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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۰۲

محققی به مهر خبر داد:

موفقیت 82 درصد داوطلبان آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی

موفقیت 82 درصد داوطلبان آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی از کسب موفقیت 82 درصد داوطلبان در آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی پزشکی بالینی خبر داد و گفت: این میزان بالاترین میزان کسب موفقیت در آزمون کتبی رشته های فوق تخصصی در سالهای اخیر است.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمونهای کتبی دانشنامه فوق تخصصی و تخصصی پزشکی به ترتیب در روزهای 31 مرداد و اول شهریور برگزار شده است و کلید سؤالات آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی پزشکی روز گذشته اعلام و کلید آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی نیز امروز بر روی سایت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام شده است.

وی در خصوص آزمون شفاهی دانشنامه های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی یادآور شد: آزمون شفاهی به صورت آسکی (OSCE) در رشته های فوق تخصصی پزشکی طی روزهای اول و دوم شهریور و رشته های تخصصی پزشکی در روزهای سوم و چهارم شهریورماه برگزار می شود.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی زمان نتایج نهایی را 6 شهریور ماه و همزمان با مراسم اختتامیه آزمون های دانشنامه پزشکی و اعلام نفرات اول هر رشته اعلام کرد.

کد مطلب 736398

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