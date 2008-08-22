مقاومت مقابل اسرائیل با پیشتیبانی کشورهای مسلمان و سایرین ادامه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، نماینده ولی فقیه در استان کرمان در خطبه های نماز جمعه کرمان با ابراز تاسف از برخورد برخی از کشور های اسلامی با حزب الله گفت: برخی کشو های مسلمان در کمال تعجب پول خرج می کنند که تنها پایگاه مقاومت لبنان را در منطقه از بین ببرند از جمله مسئولان حکومت مصر و اردن که هر دو مزدور اسرائیل هستند و در آغوش استکبار انگلیس تربیت یافته اند.

امام جمعه کرمان در ادامه با اشاره به هفته مساجد، اضافه کرد: ساخت مساجد و حضور گسترده در نماز جماعت ، فراگیری قران و سنت های پیامبر اکرم(ص) در خانواده و جامع از وظایف مهم مسلمانان است.

وی اظهار داشت: روحانیون نیز باید بازنگری اساسی در رابطه با کار و مسئولیت خود داشته باشند زیرا که اگر جوانان با قران آشنا شوند بسیاری از مشکلات اجتماعی برطرف می شود و دنبال انحراف و فساد نخواهند رفت.

حجت الاسلام جعفری عنوان کرد: در شرایط کنونی عوامل انحراف فراوان است و غرب سعی می کند از هر طریق ممکن کشورهای اسلامی بخصوص کشورهای مستقل را با هجمه فرهنگی مواجه کنند.

امام جمعه کرمان با اشاره به روز پزشک نیز اظهار داشت: پزشکان و اطباء باید اخلاق پزشکی را رعایت کنند و جنبه معنوی و انسانی کار طبابت را نیز مد نظر خود قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار استعفای معاون میراث فرهنگی و گردشگری،صنایع دستی رئیس جمهور شد.

جعفری افزود: جنجالی که اخیرا آقای مشایی معاون میراث فرهنگی وگردشگری و صنایع دستی با ابراز نظر عجیب خود در داخل و خارج از کشور درست کرده است باید با برخورد شدید دولت همراه شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم این اظهار نظر مشایی از روی نا آگاهی و جهالت وی نسبت به سخنانش باشد اما در حالی که مراجع بزرگ تقلید و احزاب و گروهها این اظهار نظر را محکوم کرده اند باید وی هرچه زودتر استعفاء دهد.

حجت الاسلام جعفری گفت: اسرائیل اصولا ملتی ندارد و یگ گروه یهودی صهیونیست هستند که در یک کشور غصب شده دور هم جمع شده اند و طبق فرمایش امام راحل(ره) هر فردی که در این حکومت زندگی کند به عنوان سرباز اسرائیل محسوب می شود و دشمن مسلمانان هستند.

وی افزود: دلمان نمی خواهد لطمه ای به دولت نهم وارد شود و باید هر چه زودتر این فرد از سمت خود استعفاء دهد من نیز پیغام خود را دراین زمینه به واسطه وزیر علوم به ریاست جمهوری رسانده ام.

حجت السلام جعفری هفته دولت را نیز فرصتی مناسب برای اطلاع رسانی به مردم دانست و عنوان کرد: هفته دولت فرصتی مناسب برای تشریح و تبیین خدمات دولت نهم به مردم است.

وی گفت: یکی از خواسته های مردم آگاهی نسبت به میزان اجرایی شدن مصوبات سفر ریاست جمهوری است و استاندار باید درصد اجرای مصوبات سفر هیات دولت را به مردم اعلام کند.

امام جمعه کرمان خاطر نشان کرد: انتقاد از دولت نیز در صورتیکه دلسوزانه و واقع بینانه باشد می تواند در پیشبرد اهداف دولت و خدمت رسانی به مردم موثر باشد.