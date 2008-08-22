کره جنوبی ساختار نظامی- امنیتی خود را تقویت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، لی میونگ باک، رئیس جمهور کره جنوبی امروز از افزایش بودجه نظامی این کشور به منظور بازسازی و تقویت ارتش خبر داد.

کشته شدن یک توریست کره جنوبی در کره شمالی و همچنین اختلافات مرزی دریایی و تحریک های قدرت های فرامنطقه ای بویژه آمریکا تنش ها بین سئول و پیونگ را شدت بخشید.

فراتر از مسائل مابین دو کره، همچنین عدم ارائه کامل برنامه های هسته ای از سوی کره شمالی به گروه شش جانبه مذاکرات برای خلع سلاح هم از دیگر عواملی است که رقابت نظامی و تسلیحاتی بین پیونگ یانگ و سئول را افزایش داده است.