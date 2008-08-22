  1. بین الملل
  2. سایر
۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۳۵

با افزایش بودجه نظامی؛

کره جنوبی ساختار نظامی- امنیتی خود را تقویت می کند

کره جنوبی ساختار نظامی- امنیتی خود را تقویت می کند

در شرایطی که تنش ها در خاور دور به خاطر برنامه هسته ای کره شمالی در حال افزایش است، کره جنوبی از افزایش بودجه نظامی خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، لی میونگ باک، رئیس جمهور کره جنوبی امروز از افزایش بودجه نظامی این کشور به منظور بازسازی و تقویت ارتش خبر داد.

 

کشته شدن یک توریست کره جنوبی در کره شمالی و همچنین اختلافات مرزی دریایی و تحریک های قدرت های فرامنطقه ای بویژه آمریکا تنش ها بین سئول و پیونگ را شدت بخشید.

 

فراتر از مسائل مابین دو کره، همچنین عدم ارائه کامل برنامه های هسته ای از سوی کره شمالی به گروه شش جانبه مذاکرات برای خلع سلاح هم از دیگر عواملی است که رقابت نظامی و تسلیحاتی بین پیونگ یانگ و سئول را افزایش داده است.

کد مطلب 736404

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها