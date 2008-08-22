درخشش عکاسان حوزه هنری خراسان رضوی در صربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی حوزه هنری خراسان رضوی اعلام کرد بر اساس رأی گروه داوری علیرضا عطاریانی موفق به کسب جایزه ویژه FSS (انجمن ملی عکاسی صربستان) و حامد نیرومند و سیدمجتبی خاتمی موفق به کسب جایزه ویژه FIAP (فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی) شدند.

از 124 عکس پذیرفته شده در این نمایشگاه عطاریانی، نیرومند و خاتمی به ترتیب هر یک با سه، دو و یک عکس حضور یافتند. این سه عکاس عناوین متعدد داخلی و خارجی را در کارنامه خود دارند و موفقیت اخیر آنها اولین حضور بین‌المللی در قالب دفتر تازه تأسیس عکس حوزه هنری خراسان رضوی است.

نمایشگاه از سوی انجمن ملی عکاسی صربستان با امتیاز فدراسیون جهانی هنر عکاسی در ماه اوت در مقدونیه مرکز صربستان برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند اطلاعات مربوط به نمایشگاه را روی سایت www.photoclub202.com ببینند.