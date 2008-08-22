مراسم اختتامیه المپیک پکن یکشنبه برگزار می شود / بازگشت آخرین کاروان ایران

به گزارش خبرنگارمهر، دراین مراسم که ساعت 20 شب به وقت پکن (30/16 به وقت تهران) با حضورمسئولان کمیته ملی المپیک ، مسئولان ارشد ورزش چین ، جمعی از مسئولان ورزشی کشورهای جهان و ورزشکاران حاضر درالمپیک برگزارخواهد شد ، مشعل بازیهای المپیک پس از 16 روز خاموش خواهد شد.

مسئولان اجرایی بازیهای المپیک اعلام کرده اند نظیرمراسم افتتاحیه المپیک برنامه های ویژه ای را برای مراسم اختتامیه پیش بینی کرده اند که بسیاری از تماشاگران را در سراسر دنیا حیرت زده خواهد کرد.

در این مراسم همچنین پرچم بازیهای المپیک از سوی ژاک روک رئیس کمیته بین المللی المپیک به مسئولان کمیته ملی المپیک انگلیس و شهرلندن میزبان دور آینده بازیهای المپیک درسال 2012 تحویل خواهد شد.

رضا قراخانلو، علی کفاشیان رئیس و دبیرکل کمیته بین المللی المپیک به اتفاق نصرالله سجادی سرپرست کاروان ورزشی ایران در این مراسم شرکت خواهند داشت.

آخرین گروه ورزشکاران المپیکی ایران شامل تیم های کشتی آزاد، دو ومیدانی وتکواندوساعت 7 بعدازظهر روزیکشنبه سوم شهریورماه وارد فرودگاه امام خمینی (ره) خواهند شد.

ورزشکاران تیم ملی بوکس کشورمان نیزفردا شنبه به اتفاق جمعی ازخبرنگاران وعکاسان اعزامی به بازیهای المپیک راهی تهران می شوند.

هیچیک از ورزشکاران کشورمان درمراسم اختتامیه بیست و نهمین دوره بازیهای المپیک که یکشنبه شب برگزارخواهد شد، حضورنخواهند داشت.

کاروان 55 نفره ایران دربیست و نهمین دوره بازیهای المپیک پکن تاکنون به یک مدال برنز توسط مراد محمدی در کشتی آزاد دست یافته است.