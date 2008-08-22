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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۴۵

حجت الاسلام حسنی:

عملکرد دولت نهم در آذربایجان غربی قابل تقدیر است

ارومیه - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه ارومیه با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت نهم گفت: دولت نهم با شعار مهرورزی و عدالت گستری توانسته گامهای مثبتی را در آذربایجان غربی بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام غلامرضا حسنی ظهر امروز در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه با تبریک فرا رسیدن هفته دولت بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این ایام تاکید کرد و افزود: اعطای سهام عدالت و اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین  از جمله اقدامات افتخار آمیز دولت نهم به شمار می رود.

وی از بهره مندی 42 هزار و 748 نفر از سهام عدالت در استان خبر داد وبیان داشت: اعطای این سهام برای 122 هزار و 650 نفر نیز تایید شده است.

وی در ادامه از رئیس جمهوری ایران به عنوان نماد ولایتمداری نام برد و اظهارداشت: محمود احمدی نژاد در تمام فعالیتهای خود از جمله ساده زیستی، شهید رجایی را الگوی خود قرار داده که این خصوصیت از رئیس جمهور به عنوان فردی با شهامت و ولایتمدار ساخته است.

امام جمعه ارومیه، خدمات رسانی به روستاها را از دیگر اقدامات مثبت دولت نهم عنوان کرد و گفت: دولت نهم در رسیدگی به اقشار محروم و روستاهای دورافتاده، پرونده درخشانی دارد و همان طور که با شعار عدالت روی کار آمد، محور برنامه‌های خود را نیز بر این اساس عملی کرده است.

خطیب این هفته نماز جمعه ارومیه، خواستار برخورد جدی دستگاههای نظارتی، قضایی و انتظامی با پدیده بدحجابی در استان شد و خاطرنشان کرد: بدحجابی در استان دستاورد کسانی است که با شعار آزادی روی کار آمدند و باید در این دولت ریشه کن شود.

وی احیای فریضه امر به معروف ونهی از منکر، اقامه نماز اول وقت، بزرگداشت هفته دولت در استان را نیز مورد تاکید قرار داد.

کد مطلب 736415

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