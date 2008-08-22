هدف طالبان تضعیف روحیه اروپایی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، اروه مورن امروز در گفتگویی با روزنامه فرانسوی فیگارو گفت: طالبان با کشتن سربازان بین المللی سعی دارد تا روحیه نیروها را تضعیف و سربازان برخی کشورها را وادار به خروج از افغانستان کند.

وی خاطرنشان کرد: ما باید از حوادث کنونی عبرت بگیریم و توانایی و سطح اطلاعات خود را بالا ببریم.

مورن تاکید کرد: ما دیگر نمی توانیم سریعا قدرت را به ارتش افغان در سراسر کشور انتقال دهیم زیرا آنان هنوز از تجربه کافی در مقابله با شورشیان برخوردار نیستند.

وزیر دفاع فرانسه با اشاره به حضور 25 کشور اروپایی در افغانستان افزود: تغییری در تعهد خود برای حضور در افغانستان بوجود نخواهد آمد. یادآوری می کنم که فرانسه از سال 2001 میلادی در افغانستان حضور دارد و این تصمیم توسط ژاک شیراک و لیونل ژوسپن اتخاذ شد.

مورن گفت: افغانستان در مرز مشترک با ایران و پاکستان قرار دارد و این بخشی از ثبات جهان به شمار می رود.

وی با اشاره به برگزاری نشست کمک به افغانستان در ماه آوریل در پاریس، خاطرنشان کرد: باید گفت که راه حل در افغانستان تنها نظامی نیست. باید اقدامات بازسازی در تمامی بخش ها صورت گیرد.