به گزارش خبرگزاری مهر، کودکان درسه رده سنی آمادگی، دبستان و راهنمایی می‌توانند حداکثر پنج اثر خود را در قطع‌های A4، A3 و A2 تا بیستم شهریورماه به یکی از مراکز فرهنگی مترو واقع در ایستگاههای هفت تیر، حسن‌آباد و گلبرگ تحویل دهند.

به برگزیدگان این جشنواره لوح افتخار، جوایز نفیس و مجوز حضور در کارگاه آموزشی نقاشی اهدا می‌شود. همچنین آثار برتر در مترو تهران به نمایش درخواهد آمد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های 13-88861512 تماس بگیرند.

همچنین نمایشگاه کارت تبریک "صبح امید" به مناسبت ولادت باسعادت حضرت ولی عصر (عج) از 27 مرداد در نگارخانه گلبرگ ایستگاه مترو گلبرگ و خانه فرهنگ مترو در مترو هفت تیر افتتاح شده و تا 11 شهریور میزبان علاقمندان است.