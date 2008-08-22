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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۵۲

اولمرت برای ششمین بار مورد بازجویی قرار گرفت

اولمرت برای ششمین بار مورد بازجویی قرار گرفت

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی برای ششمین بار مورد بازجویی قرار گرفت که اتهامات جدیدی در پرونده فساد مالی وی مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایهود اولمرت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز توسط پلیس ضد اختلاس این رژیم برای ششمین بار تحت بازجویی قرار گرفت.

به گفته رسانه های رژیم صهیونیستی، اولمرت در این بازجویی به سئوالاتی در خصوص خطاهایی که در سال های دوران پیش از نخست وزیری انجام داده هم جواب داد.

این رسانه ها نوشتند: اولمرت به ارتکاب بزه های مشابهی در زمانی که شهردار شهر اشغالی بیت المقدس و همچنین وزیر صنعت و تجارت بوده متهم است.   

این بازجویی شبیه بازجویی های گذشته در دفتر اولمرت در بیت المقدس انجام شد.

اولمرت متهم به گرفتن رشوه از یک تاجر آمریکایی است و از ماه می تاکنون به خاطر این موضوع و دیگر موضوعات از جمله موضوع شکست در جنگ 33 روزه با حزب الله برای کناره گیری از قدرت تحت فشار است.

کد مطلب 736425

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