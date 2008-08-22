ساعی پرافتخارترین ورزشکار ایران در المپیک / رضازاده دوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی تکوادوکار وزن سوم کشورمان در المپیک با شکست "مائورو سارمینتو" از ایتالیا به مدال طلای المپیک 2008 پکن دست یافت تا سومین مدال خود را در رقابت های المپیک کسب کند.

وی در المپیک 2000 سیدنی مدال برنز و در المپیک 2004 آتن نیز مدال طلا کسب کرد تا بالاتر از مردان بزرگی همچون غلامرضا تختی و محمد نصیری که در سه دوره المپیک مدال گرفته اند، در صدر جدول بهترین عنوان دار ایران در ادوار مختلف المپیک دست یابد.

رده بندی بهترین ورزشکاران کشورمان در ادوار مختلف المپیک به شرح زیر است:( این جدول بر اساس ارزش مدالی و تعداد بیش از یک مدال در المپیک تنظیم شده است):

1- هادی ساعی: دو مدال طلا (2004) و(2008)، یک برنز(2000)

2- حسین رضازاده: دو مدال طلا(2000 و 2004)

3- غلامرضا تختی: یک طلا(1956)، دو نقره(1952 و 1960) و یک مقام چهارم(1964)

4- محمد نصیری: یک طلا(1968)، یک نقره(1972) و یک برنز(1976) و یک مقام پانزدهم(1964)

5- رسول خادم: یک طلا(1996) و یک برنز(1992)

6- عسکری محمدیان: دو نقره(1988 و 1992)

7- محمود نامجو: یک نقره(1952) و یک برنز(1956)

8- امیررضا خادم: دو برنز(1992 و 1996)، چهارم(2000) و حذف(1988)

همچنین در زیر نام سایر مدال آوران ایران در رقابت های المپیک آمده است:

یک مدال طلا:

امامعلی حبیبی(1956)، عبدالله موحد(1968)، حسین توکلی(2000) و علیرضا دبیر(2000)

یک مدال نقره:

ناصرگیوه چی(1952)، محمد علی خجسته پور(1956) و محمدمهدی یعقوبی(1956)، پرویز جلایر(1968)، رحیم علی آبادی(1972)، منصور برزگر(1976)، عباس جدیدی(1996)، مسعود مصطفی جوکار(2004)، علیرضا رضایی(2004)

یک مدال برنز:

جعفر سلماسی (1948)، علی میرزایی(1952)، محمود ملاقاسمی(1952)، جهانبخت توفیق(1952)، عبدالله مجتبوی(1952)، محمد ابراهیم سیف پور(1960)، محمد پذیرایی(1960)، اسماعیل علمخواه (1960)، محمدعلی صنعت کاران(1964)، علی اکبر حیدری(1964)، شمس‌الدین سیدعباسی(1968)، ابوطالب طالبی(1968)، ابراهیم جوادی(1972)، علیرضا حیدری(2004)، یوسف کرمی(2004)

البته در المپیک 1992 بارسلونا که تکواندو بصورت رقابت غیررسمی و نمایشی برگزار شد، فریبرز عسگری‌ به مدال نقره و رضا مهماندوست به مدال برنز دست یافتند.