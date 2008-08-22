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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۳۴

هفته چهارم لیگ هشتم /

اسامی داوران اعلام شد / ممبینی و بخشی زاده قاضی سرخابی ها

اسامی داوران اعلام شد / ممبینی و بخشی زاده قاضی سرخابی ها

اسامی داوران هفته چهارم هشتمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر - جام خلیج - فارس اعلام شد.

به گزارش خبرنگارمهر، هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر روز یکشنبه هفته جاری برگزارخواهد شد که دیدارتیم های مس کرمان و استقلال تهران را هدایت ممبینی با کمک علیرضا یزدانی و محمدرضا ابوالفضلی قضاوت خواهند کرد. 

همچنین دیدارتیم های پرسپولیس و ذوب آهن به قضاوت سعید بخشی زاده وکمک حیدرشکور و مجید ویشگاهی برگزارخواهد شد. برنامه سایر دیدارها و داوران هفته چهارم به شرح زیر است :

* پیکان - مقاومت سپاسی
داور : رحیم رحیمی مقدم - کمکها : محمد نجفی و حمید غمزه

* راه آهن - سایپا 
داور: شاهین حاج بابایی - کمکها: بهرام نقوی و بهرام کیانی

* ابومسلم خراسان- استقلال اهواز
داور : علیرضا فغانی - کمکها : سعید علی نژادیان و حمید نظری

* پگاه گیلان - پیام خراسان
داور: منصورنوری - کمکها : حسین عباسی و مصطفی فراهانی

* فولاد مبارکه سپاهان- صبا باطری قم
داور : یدالله جهانبازی - کمکها: مجید شمس و سعید زارع

* برق شیراز- پاس همدان - داور : محمد حسین اسدی و غلام آموزگار

* فولاد خوزستان- ملوان انزلی
داور : رحیم مهرپیشه - کمکها: حسین سنجری و علی موغلی

کد مطلب 736434

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