اسامی داوران اعلام شد / ممبینی و بخشی زاده قاضی سرخابی ها

به گزارش خبرنگارمهر، هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر روز یکشنبه هفته جاری برگزارخواهد شد که دیدارتیم های مس کرمان و استقلال تهران را هدایت ممبینی با کمک علیرضا یزدانی و محمدرضا ابوالفضلی قضاوت خواهند کرد.

همچنین دیدارتیم های پرسپولیس و ذوب آهن به قضاوت سعید بخشی زاده وکمک حیدرشکور و مجید ویشگاهی برگزارخواهد شد. برنامه سایر دیدارها و داوران هفته چهارم به شرح زیر است :



* پیکان - مقاومت سپاسی

داور : رحیم رحیمی مقدم - کمکها : محمد نجفی و حمید غمزه



* راه آهن - سایپا

داور: شاهین حاج بابایی - کمکها: بهرام نقوی و بهرام کیانی



* ابومسلم خراسان- استقلال اهواز

داور : علیرضا فغانی - کمکها : سعید علی نژادیان و حمید نظری



* پگاه گیلان - پیام خراسان

داور: منصورنوری - کمکها : حسین عباسی و مصطفی فراهانی



* فولاد مبارکه سپاهان- صبا باطری قم

داور : یدالله جهانبازی - کمکها: مجید شمس و سعید زارع



* برق شیراز- پاس همدان - داور : محمد حسین اسدی و غلام آموزگار



* فولاد خوزستان- ملوان انزلی

داور : رحیم مهرپیشه - کمکها: حسین سنجری و علی موغلی