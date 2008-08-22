اسامی داوران اعلام شد / ممبینی و بخشی زاده قاضی سرخابی ها

به گزارش خبرنگارمهر، هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر روز یکشنبه هفته جاری برگزارخواهد شد که دیدارتیم های مس کرمان و استقلال تهران را هدایت ممبینی با کمک علیرضا یزدانی و محمدرضا ابوالفضلی قضاوت خواهند کرد.
همچنین دیدارتیم های پرسپولیس و ذوب آهن به قضاوت سعید بخشی زاده وکمک حیدرشکور و مجید ویشگاهی برگزارخواهد شد. برنامه سایر دیدارها و داوران هفته چهارم به شرح زیر است :
* پیکان - مقاومت سپاسی
داور : رحیم رحیمی مقدم - کمکها : محمد نجفی و حمید غمزه
* راه آهن - سایپا
داور: شاهین حاج بابایی - کمکها: بهرام نقوی و بهرام کیانی
* ابومسلم خراسان- استقلال اهواز
داور : علیرضا فغانی - کمکها : سعید علی نژادیان و حمید نظری
* پگاه گیلان - پیام خراسان
داور: منصورنوری - کمکها : حسین عباسی و مصطفی فراهانی
* فولاد مبارکه سپاهان- صبا باطری قم
داور : یدالله جهانبازی - کمکها: مجید شمس و سعید زارع
* برق شیراز- پاس همدان - داور : محمد حسین اسدی و غلام آموزگار
* فولاد خوزستان- ملوان انزلی
داور : رحیم مهرپیشه - کمکها: حسین سنجری و علی موغلی
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