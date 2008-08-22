مهلت 6 روزه شریف به حزب مردم برای بازگشت قضات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان امروزدر یک کنفرانس مطبوعاتی بعد از برگزار کردن نشستی با رهبران دو حزب کوچکتر ائتلاف حاکم این کشور گفت: قضات عزل شده باید روز چهارشنبه به کار برگردند.

وی از تهیه پیش نویس لایحه ای از سوی نمایندگان وی و حز ب مردم و ارائه آن به پارلمان برای بازگرداندن قضات به کارهایشان خبر داد و از طرح این لایحه در پارلمان در روز دوشنبه و رای گیری درباره آن در روز چهارشنبه خبر داد.

نواز شریف درباره خروج از ائتلاف حاکم پاکستان گفت: ما قصد خروج از ائتلاف را نداریم و با حضور در ائتلاف خواسته هایمان را پیگیری خواهیم کرد.

حزب مردم، تاثیرگذارترین و بزرگترین حزب پاکستان تاکنون درباره بازگشت 60 قاضی برکنار شده توسط پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان که در جریان اعلام حالت فوق العاده در این کشور در نوامبر سال گذشته برکنار شدند موضعی نگرفته است.

برای بازگشت به کار قضات عزل شده پاکستان، موافقت آصف علی زرداری، رهبر حزب مردم لازم است و از آنجا که بازگشت به کار قضات به معنی بازگشت به کار افتخار محمد چودری، قاضی القضات پاکستان است امکان موافقت رهبر حزب مردم با آن ضعیف به نظر می رسد.

پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان به منظور تقسیم قدرت با بی نظیر بوتو، رهبر سابق حزب مردم، وی و همسرش زرداری را که به اتهام فساد مالی در تبعید بودند را عفو کرد و به آنها اجازه داد به این کشور بازگردند.

بازگشت قضات عزل شده و از جمله چودری امکان لغو عفو و تحت تعقیب قرار گرفتن زرداری را تقویت می کند.

درعین حال سران ائتلاف حاکم پاکستان امروز، نشستی را با حضور دو تن از اعضای ارشد ائتلاف حاکم پاکستان اسفندیار ولی خان، رهبر پشتون های پاکستان و فضل الرحمان، یک رهبر مذهبی این کشور به منظور گفتگو درباره موضوع قضات برکنار شده و رئیس جمهور آینده برگزارکردند.

در پی کناره گیری داوطلبانه مشرف از قدرت و اعلام 6 دسامبر به عنوان زمان انتخابات ریاست جمهموری پاکستان، تلاش برای کسب قدرت بیشتر در میان احزاب این کشور افزایش یافته است.

همچنین مجلس ایالتی سند امروز با صدور قطعنامه ای حمایت خود را از ریاست جمهوری آصف علی زرداری همسر بی نظیر بوتوحمایت کرد.