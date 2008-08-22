شاعر ایرانی نشان سپاس دولت ارمنستان را دریافت کرد

"سوکیاس هاکوب کورکجیان" شاعر ارمنی تبار ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر از دریافت نشان سپاس دولت ارمنستان به پاس آثاری که وی خلق کرده خبر داد و گفت : حدود یک ماه پیش در کنگره جهانی نویسندگان ارمنی که از روز ششم جولای و با عنوان "ادبیات ارمنی؛ امروز و فردا" در ایروان آغاز به کار کرد چندین نویسنده که در چند سال اخیر آثار متعددی را در زمینه ادبیات ارمنی منتشر کرده اند انتخاب شدند.

وی اضافه کرد : در این میان بنده به عنوان نویسنده ای که آثار بیشتری را به زبان ارمنی و درباره ادبیات این کشور نسبت به بقیه منتشر کرده ام انتخاب و مدال طلا و نشان سپاس دولت ارمنستان را از دست یکی از مسئولین وزارت فرهنگ این کشور دریافت کردم.

واراند افزود : در سه، چهار سال اخیر آثار متعددی را در قالب منظومه هایی پراکنده به زبان ارمنی فراهم کرده بودم که این آثار به صورت یکجا و در قالب مجموعه هایی هم در ارمنستان و هم در ایران منتشر شد. این نشان سپاس نیز به خاطر تقدیر از تلاش من در زمینه گسترش ادبیات ارمنی در روز پایانی کنگره (12 جولای) به من اعطا شد.

این شاعر ایرانی همچنین از اجرای کنسرتها و آهنگهایی بر روی منظومه های وی توسط "انجمن نویسندگان، آهنگسازان و ترانه سرایان انگلستان" در چند روز گذشته خبر داد.

اولین مجموعه شعر این شاعر و مترجم ارمنی تبار ایرانی که آثارش را با نام "واراند" منتشر کرده است با نام "در گذرگاه خورشید" در سال 1350 و در تهران منتشر شد. وی تا کنون بیش از 23 مجموعه شعر و منظومه را به زبان ارمنی منتشر کرده است. واراند در 24 سال پیش به دعوت انجمن نویسندگان ارمنستان به جمهوری ارمنستان سفر کرد و از سوی واهاگن داوتیان رئیس وقت انجمن نویسندگان ارمنستان به عضویت انجمن نویسندگان ارمنستان پذیرفته شد. در سال 1382 احمد نوری زاده شاعر، مترجم و ارمنی شناس ایرانی گزیده ای از شعرهای واراند را به فارسی برگرداند که با نام "پاییز در پرواز" و توسط نشر چشمه به چاپ رسید. واراند در سال 2004 میلادی نیز ریاست هیئت نویسندگان ارمنی تبار ایرانی در کنگره جهانی نویسندگان ارمنی را در ایروان بر عهده داشت و در جریان این کنگره مدال طلای "ترقی فرهنگی" را دریافت کرد.