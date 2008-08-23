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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۲۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

15 درصد از عشایر ایلام از امکانات آب آشامیدنی سالم محروم هستند

15 درصد از عشایر ایلام از امکانات آب آشامیدنی سالم محروم هستند

ایلام - خبرگزاری مهر : مدیر کل امور عشایری استان ایلام گفت: 15 درصد از عشایر این استان از امکانات آب آشامیدنی سالم محروم هستند.

یارمحمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: هم اکنون بیش از 15 درصد از جمعیت 80 هزار نفری عشایر استان ایلام از امکانات آب آشامیدنی سالم محروم هستند.

وی بیان داشت: عشایر به عنوان قشری زحمتکش و تأثیرگذار در جامعه دارای مشکلات فراوانی هستند، اما کمبود آب آشامیدنی سالم به یک مشکل اساسی در بین عشایر استان ایلام تبدیل شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون تأمین آب مورد نیازعشایر استان ایلام به وسیله تانکر و تراکتور آبرسانی انجام می شود، خاطرنشان کرد : روزانه بیش از 15 تانکر آب و تراکتور آبرسان برای تأمین آب مورد نیاز به مناطق عشایری فرستاده می شوند.

کریمی عنوان کرد : تأمین آب مور نیاز عشایر و حل مشکلات عشایر در زمینه خشکسالی مهمترین اولویت کاری این نهاد در سال جاری خواهد بود.

این مسئول یادآور شد : اعتبار اختصاص یافته به امور عشایری این استان نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش داشته است و درصدد هستیم با تخصیص اعتبار، مشکل آب عشایر  استان ایلام را حل کنیم.

11 هزار خانوار عشایر با جمعیتی بالغ بر 80 هزار نفر در استان ایلام زندگی می کنند.

کد مطلب 736440

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