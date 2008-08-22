فعالان حامی فلسطین سفر به غزه را آغاز کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دو کشتی حامل 40 تن از فعالان حامی فلسطین برای ابراز همبستگی و تلاش برای شکستن محاصره نوارغزه امروز بندر لارنکا در جنوب قبرس را ترک کردند.

به گفته شماری از این فعالان، آنها تهدید شده اند که اگر در این سفر شرکت کنند، کشته خواهند شد.

این کشتی 370 کیلومتر را خواهد پیمود و برگزار کنندگان آن امید دارند که این سفر 30 ساعت طول بکشد.

"جنبش آزادی برای غزه" در بیانیه ای اعلام کرد که برای گرفتن هرگونه بهانه امنیتی از دست رژیم اسرائیل کشتی های آنها مورد بازرسی دقیق مسئولان قبرس برای تایید خالی بودن آن از هرنوع سلاح و یا مواد قاچاق قرار گرفته اند.

این جنبش افزود: ماموریت آنها برای محکوم کردن غیرقانونی بودن عملیات اسرائیل و شکستن محاصره در راستای همبستگی با ملت رنج کشیده غزه است.

سفارت رژیم صهیونیستی در آتن اخیرا در نامه ای اعلام کرد که این رژیم به فعالان حامی فلسطین هشدار داده است به منطقه نوار غزه نزدیک نشوند.

بنا بر اعلام وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی، نیروی دریایی رژیم اسرائیل از تمامی کشتی های خارجی خواسته است که دور از منطقه ساحلی غزه باقی بمانند و کمک های انسان دوستانه خود را برای ساکنان نوارغزه به مسئولان اسرائیلی تحویل دهند.

لازم به ذکر است سفر دریایی فعالان حامی فلسطین توسط جنبش آزادی برای غزه که مقر آن در کالیفرنیا است صورت می گیرد.

این فعالان که دارای ملیت های مختلف و از 16 کشور جهان هستند در راستای حمایت از حقوق بشر در نوارغزه، در تاریخ 13 آگوست با دو قایق بزرگ جزیره "کریت" را به مقصد غزه ترک کرده اند. جنبش آزادی برای غزه دو سال پیش تاسیس شد.