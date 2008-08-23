سالن استاندار اسکیت در کشور وجود ندارد

بهمن محمد رضایی صبح امروز در حاشیه برگزاری رقابتهای لیگ برتر اسکیت هاکی کشور در سنندج به خبرنگار مهر گفت: علیرغم وجود ورزشکاران با استعداد و کسب عناوین مختلف آسیایی و جهانی ولی کشور ما سالن استاندارد رشته ورزشی اسکیت را ندارد.

وی ادامه داد: برای انجام رقابتهای اسکیت در چهار بخش سرعت، هاکی، نمایشی و اسیکت بورد باید سالن استاندارد و اختصاصی این رشته ها باشد که متاسفانه در حال حاضر در کشور این سالن استاندارد وجود ندارد و کلیه رقابتهای کشوری و منطقه ای در سالنهای چند منظوره برگزار می شود.

دبیر فدارسیون اسکیت کشور افزود: تنها سالنی که قابلیت برگزاری رقابتها را به صورت استاندارد داشته باشد سالن اسکیت مینی استاندار تهران است که این سالن نیز به تنهای جوابگوی بخشی از نیازهای خود شهر تهران نیست.

محمد رضایی عنوان کرد: فدارسیون به ناچار رقابتهای مختلف این رشته ورزشی را در سالنهای چند منظوره برگزار می کند که متاسفانه میزان آسیب پذیری ورزشکاران بسیار بالا رفته و از جذابیتهای آن نیز کاسته می شود.

وی افزود: با تلاشهای فدارسیون و نظر مثبت ریاست سازمان تربیت بدنی یک قطعه زمین برای ساخت کمپ تیمهای ملی و مجموعه ورزشی اسکیت کشور فراهم شده که امیدواریم با تامین به موقع اعتبار به زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی این مجموعه ورزشی باشیم.

دبیر فدارسیون اسکیت کشور خاطرنشان کرد: در این مجموعه ورزشی یک کمپ اختصاصی با کلیه تجهیزات و امکانات لازم برای اردوهای تیمهای ملی کشور در رشته چهارگانه اسکیت، سالنهای استاندار و امکانات بدنسازی ساخته خواهد شد.

محمد رضایی یادآور شد: همچنین در راستای همگانی کردن این ورزش و با دستور رئیس سازمان تربیت بدنی کشور قرار است هر استان یک قطعه زمین را به این کار اختصاص داده و از طریق جذب اعتبارات ملی و استانی نسبت به احداث سالن استاندارد اسکیت اقدام نماید.

وی عنوان کرد: خوشبختانه تا کنون عملیات ساخت سالنهای استاندارد اسکیت در بیش از 20 استان کشور آغاز شده و تا پایان مهر ماه سال جاری سالن استاندارد اسکیت استان مرکزی در اراک راه اندازی خواهد شد.