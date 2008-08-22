ربوده شدن یک فروند کشتی آلمانی در آبهای سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کشتی آلمانی مذکور با 9 خدمه در نزدیکی خلیج عدن ربوده شده است.

با ربوده شدن این کشتی آلمانی در آبهای سومالی ،تعداد کشتی های ربوده شده در این منطقه طی چند روز گذشته به 4 فروند رسید.

دفتر بین المللی دریانوردی (IMB ) به منظور ردیابی و شناسایی محل کشتی های ربوده شده یک فروند کشتی نظامی متشکل از نیروهای فرانسوی ،آمریکایی ،آلمانی ،پاکستانی ،انگلیسی و کانادایی را به منطقه اعزام کرده است.

براساس این گزارش شبکه خبری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مقامات IMB احتمال می دهند این کشتی ها توسط گروه های مختلف از دزدان دریایی ربوده شده باشند.

