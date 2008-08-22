طلای ساعی حسن ختام زیبایی برای کاروان ورزشی ایران بود

رئیس فدراسیون تکواندو پس از قهرمانی هادی ساعی در رقابتهای وزن 80- کیلوگرم المپیک در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: تکواندو ایران این دوره از مسابقات را خوب شروع نکرد ولی بسیار خوشحالم که با کسب یک طلای خوشرنگ خاتمه یافت واین باعث شد تا کاروان ورزشی این حسن ختام خوبی در این دوره از بازیها داشته باشد.

پولادگر ادامه داد: مسابقات تکواندو این دوره از سطح فنی بالایی برخوداربود، بسیاری از قهرمانان جهان و المپیک که با آمادگی بالایی برای کسب مدال طلا به میدان آمده بودند نتوانستند موفق شوند. لوپز آمریکایی یا "چوموین" از چین تایپه از جمله این نفرات بودند. در عوض تکواندوکارانی هم بودند که شگفتی ساز شدند. مانند نماینده مکزیک که در وزن اول به مدال طلا دست یافت.

وی در مورد عملکرد تیم سه نفره تکواندو ایران گفت: در بخش بانوان ما انتظار مدال نداشتیم ولی دو تکواندوکار در بخش مردان و کسب یک مدال طلا عملکرد خوبی است. من فکر می کنم نتیجه خوبی کسب کردیم.

رئیس فدراسیون تکواندو در پایان با تمجید از عملکرد ساعی گفت: هادی واقعا عالی بود، او با استفاده از آمادگی بالای خود و همچنین تجربه سالها حضور در میادین جهانی و المپیک در تمام مبارزات خود نمایشی از یک تکواندو پیشرفته را به تصویر کشید و حتی زمانی که سه امتیاز عقب بود خونسرد مبارزه را ادامه داد و به کسب یک مدال با ارزش نائل آمد. کسب این مدال را به تمام هموطنان عزیز تبریک عرض می نمایم.