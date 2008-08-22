هراس رژیم اسرائیل از نزدیکی مسکو-دمشق/قطع کمک های تل آویو به تفلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تازی هانگوی، رئیس امور خارجی پارلمان و کمیته دفاعی رژیم صهیونیستی طی یادداشتی در این باره می گوید: نزدیکی مسکو و دمشق موضوعی بسیار منفی در نگاه اسرائیل است و می تواند به اقدامات غیرمسئولانه و ماجراجویانه از سوی سوریه دامن بزند.

وی افزود شیمون پرز، رئیس این رژیم هم روز پنج شنبه گفته است: فروش سلاح از سوی روسیه به سوریه می تواند آرامش جهان و خاورمیانه را تهدید کند.

این نویسنده خاطر نشان کرد یک مقام اسرئیلی دیگر هم در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: مسکو چه تضمینی خواهد داد که سلاح هایی که به سوریه می فروشد به دست حزب الله نرسد.



همچنین یک روزنامه صهیونیستی امروز از سفر احتمالی ایهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل به مسکو در دو هفته آینده به منظور منصرف کردن روسیه از فروش سلاح به سوریه خبر داد.

هانگوی ادامه داد نگرانی اسرائیل از قدرت گرفتن مقاومت ضد صهیونیستی در خاورمیانه، به خاطر هراسی که نزدیکی سوریه و روسیه در مقامات اسرائیل انداخته است، وزارت خارجه این رژیم از قطع کمک های خود به تفلیس و تعلیق فروش سلاح به گرجستان خبر داد.

وی در ادامه گفت اسرائیل روابط دوستانه ای با گرجستان دارد و یکی از حامیان تسلیحاتی این کشور در جنگ با روسیه محسوب می شود، اکنون با تقویت روابط مسکو و دمشق در حال پرداختن هزینه های دشمنی با کرملین است.

بشار اسد در دیدار روز گذشته خود از مسکو، قول هایی را درباره خرید سلاح های جدید از روسیه گرفت و ابراز امیدواری کرد کرملین بتواند در مقابل گسترش نفوذ غرب و اسرائیل در خاورمیانه بایستد.

نویسنده در پایان خاطرنشان کرد یکی از بزرگترین نگرانی های اسرائیل درباره نزدیکی مسکو و دمشق، تحویل موشک های ضد هواپیما و ضد تانک به سوریه است.