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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۳۴

المپیک بیسست و نهم/

سرود ایران در پکن طنین انداز شد / 110 میلیون تومان پاداش ساعی

سرود ایران در پکن طنین انداز شد / 110 میلیون تومان پاداش ساعی

در پی قهرمانی سرگروه پرافتخار تیم ملی تکواندو ایران، سرود مقدس و زیبای جمهوری اسلامی ایران در سالن دانشگاه فنی شهر پکن طنین انداز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم توزیع جوایز وزن 80 کیلوگرم تکواندو دقایقی پیش در سالن دانشگاه پکن برگزار شد و پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران همراه با سرود کشورمان همزمان با حضورهادی ساعی بر روی سکوی قهرمانی المپیک درسالن مسابقات طنین انداز شد.

درمراسم اهداء جوایز قهرمان ارزنده کشورمان رضا قراخانلو، علی کفاشیان ، نصرالله سجادی و جمعی از ایرانیان حاضر در سالن مسابقات حضور داشتند.

هادی ساعی با کسب مدال طلای المپیک پکن جایزه 110 میلیون تومانی را به خود اختصاص داد. همچمنین مراد محمدی دارنده مدال برنز کشتی آزاد نیز پاداش 50 میلیون تومانی سازمان تربیت بدنی را دریافت خواهد کرد.

کد مطلب 736457

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