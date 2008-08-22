سپانلو شهری‌ ترین شاعر ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی سپانلو در این نشست که در حلقه "شاعران پنج شنبههای همیشه" در خانه فرهنگ گیلان برگزار شد، در پیامی تلفنی گفت : سی و پنج سال پیش بود که من شبی مهمان دانشگاه گیلان بودم. آن دیدار من با گیلانیها خاطرهانگیز و باشکوه بود. همیشه گیلان برای من پایگاه دوستانم بوده است. از صالحپور یاد کنم که از نوجوانی دوستش بودم و کارهایم در ویژهنامههایش چاپ میشد تا اکبر رادی عزیز که اخیرا درگذشته است. اینها دوستان بسیار مورد علاقه من بودند که همیشه خاطرشان برایم عزیز بوده است. گیلان را همیشه به خاطر پایمردی دوستان اهل هنر و ادبیاتش دوست داشتهام.
در ادامه علیرضا پنجهای - مسؤول گروه شعر خانه فرهنگ گیلان - در سخنانی گفت : سپانلو شهری ترین شاعر ماست. در آثار شعری او، شما چهره یک جامعهشناس و کارشناس خبره جغرافیای شهری را میبینید. او با تمام کوچه پس کوچهها، آداب و رسوم تهران و تهرانیهای اصیل آشناست. شعر سپانلو اگر میخواهد تصویری بیافریند این تصویر با تخیلی ویژه و دست نایافتنی و اندیشهای برآمده از جامعهشناسی، جغرافیای شهری و تاریخنگاری همراه و ادغام شده است.
این شاعر اضافه کرد : سپانلو بعد از نیما اشکال دیگری از افسانه را در منظومههایش پی گرفته و به نوعی منظومه افسانه را در فرمها و ساختار بدیع تری ارتقا بخشیده است. اگر چه افسانه نیما از تخاطبی عاشقانه و دراماتیک برخوردار است اما سپانلو وجه دراماتیک را در بیان عشق با تخاطب تاریخی و نه عاشقانه ارائه میدهد و این از وجوه تمایز منظومه سرایی نیما و سپانلوست. اگر چه در دهه 70 بعضاً مدعی چندصدایی و پلیفونیک شدهاند اما طرح این موضوع با نیما، آنهم در شعرهای دراماتیکش و منظومههای سپانلو به یک شوخی یا فرصت طلبی که از جهل و نبود شناخت مخاطب جوان سود میجوید، بیشتر شبیه است.
سپس مزدک پنجهای یکی از شعرهای سپانلو را برای حاضران خواند و او را شاعری که با نوستالژی شعر میگوید توصیف کرد.
همچنین علی رمضانی - مترجم - با تکیه بر برخی مبانی نظری فلاسفه معاصر هنر، تراژدی در آثار سپانلو را مورد ارزیابی قرار داد که علیرضا پنجهای کاربرد طنز و نوستالژی را با تراژدی مغایر دانست و سپانلو را شاعری که در آثارش بر تراژدی و اسطوره تأکید ویژه دارد ندانست و افزود : غرابت مخاطب با فرهنگ شعری سپانلو منجر به تلقی موهوم بهره شاعر به طور مطلق از اسطوره و تراژدی میشود.
کامران دهلوینژاد - مدرس فلسفهی هنر - نیز به پایبندی سپانلو به شعر نیمایی و نیز علیرغم بهره از وزن و فرهنگ غنی اسطورهسازش، به مخاطبگریزی و وجود موانع برای ارتباط هرچه بیشتر مخاطب با شعرهایش تأکید کرد.
در ادامه علیرضا پنجهای گفت : مخاطب بدون غور جدی در شعرهای سپانلو، به هیچ وجه با تورق نخواهد توانست با شعرهایش کنار بیاید چرا که بر شعرهای سپانلو عقلانیت حاکم است عقلانیتی که همه عناصر شعری را که میتواند در جذب مخاطب به شعر کمک کند گرد خود انسجام میبخشد و برخورداری از شعر سپانلو تنها در گرو تلاشی است که برای شناختن جهان شاعر، زندگی و طرز تفکر او در شعر از خود نشان میدهد. شعر سپانلو دیر به دست میآید اما اگر به دست آمد به این زودیها از دست نمیشود. جا دارد منتقدان ما بیشتر برای شناخت شعری سپانلو وقت بگذارند چرا که لقب شوالیه و بردن جایزه اول شعری فرانسه به راحتی به یک شاعر داده نمیشود. ما درباره سپانلو غفلت کردهایم. سپانلو را باید چندبار نوشت تا غلط نویسی درباره او از یادمان برود.
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