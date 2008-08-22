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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۳۰

المپیک بیست و نهم /

ایران به رده چهل و هفتم جدول رده بندی المپیک صعود کرد

ایران به رده چهل و هفتم جدول رده بندی المپیک صعود کرد

کاروان ورزشی کشورمان با کسب مدال طلای هادی ساعی و جهشی قابل توجه، در رده چهل و هفتم جدول رده بندی توزیع مدالها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان 55 نفره ورزشی کشورمان که قبل از رقابتهای امروز تکواندو، با تنها مدال برنز مراد محمدی در رقابتهای کشتی آزاد، در رده هفتاد و چهارم جدول رده بندی توزیع مدالها قرار گرفته بود، عصر امروز و پس از کسب مدال طلای هادی ساعی در تکواندو با جهشی قابل توجه در جایگاه چهل و هفتم قرار گرفت.

با توجه به پایان رقابتهای ورزشکاران ایران امکان صعود به رده های بالاتر وجود ندارد اما امکان سقوط به رده های پایین تر وجود دارد. کشورهای لیتوانی و مکزیک نیز در رده 47 قرار دارند. کاروان ورزشی ایران در بازیهای المپیک آتن در رده بیست و نهم قرار گرفته بود.

بیست و نهمین دوره رقابتهای المپیک 2008 پکن روز یکشنبه سوم شهریورماه رسما به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 736473

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