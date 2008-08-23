اختصاص پنج میلیارد تومان اعتبار به طرحهای کارآفرین فارس

به گزارش خبر نگار مهر در شیراز، جهرمی عصر جمعه در دیدار با نخبگان فارس گفت: در این راستا طرحهای زیر 100 میلیون تومان اعتبارات لازم را خواهند گرفت و برای طرحهای بالای 100 میلیون تومان باید مکانیزمهای لازم را تعریف کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه هر مخترع نمی تواند کار آفرین باشد، تصریح کرد: در این راستا ممکن است کسی ایده پردازی کند اما توانایی اجرای آن را نداشته باشد که در این خصوص باید مخترعان و ایده پردازان را از طرق مختلف به کارآفرینان معرفی کرد.

وزیر کار یکی از راهکارهای انجام این کار را برگزاری نمایشگاه های موقت و دائم دانست و افزود: هر چقدر بتوانیم برای ایده ها و اختراعات کار آفرین جذب کنیم مشکلات مخترعان در رابطه با تولیدات طرحها و اجرای ایده ها کمتر خواهد بود.

جهرمی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر چگونگی اشتغال اتباع بیگانه در کشور گفت: آن دسته از اتباعی که در گذشته کارت اقامت از سوی وزارت کشور دریافت کرده باشند با مراجعه به سفارتخانه خود می توانند با طی کردن مراحل قانونی در صورت امکان ویزای کار اخذ کنند.

وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح تا 300 هزار نفر برنامه ریزی کرده ایم.