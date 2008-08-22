کنترل جاده راهبردی گرجستان / ورود دهها زره پوش روسیه به آبخازیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، دولت بلغارستان امروز خبر داد که گرجستان در سال 2007 میلادی اولین خریدار تسلیحات بلغار به شمار می رود.

براساس اطلاعات منتشر شده، گرجستان با خرید 48 میلیون دلار تسلیحات، خمپاره، بمب و مهمات اولین خریدار سلاح از بلغارستان در نظر گرفته شد.

ازسوی دیگر، یک مقام ستاد مشترک ارتش روسیه خبر داد که این کشور کنترل جاده راهبردی بین تفلیس و دریای سیاه را حتی پس از پایان عقب نشینی از گرجستان در اختیار خواهد گرفت.

براساس نقشه ای که آناتولی نوگویتسین معاون رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه به خبرنگاران نشان داد ، جاده اصلی گرجستان که شرق و غرب این کشور را به هم متصل می کند در منطقه تحت حفاظت نیروهای حافظ صلح روسیه قرار دارد.

این درحالی است که آنتونیو گوترز کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان امروز جمعه از اوستیای جنوبی بازدید به عمل آورد.

این مقام در مدت اقامات خود در روزهای جنگ در گرجستان، با مقامات روس و گرجی دیدار کرد.

به گفته وی، 25 هزار نفر در گرجستان به کمک های بشردوستانه نیازمند هستند.

همچنین معاون رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه اعلام کرد که این کشور حق افزایش تعداد سربازهای حافظ صلح در گرجستان در صورت لزوم را برای خود حفظ می کند.

وی افزود: ما در صورت لزوم حق افزایش نیروهای حافظ صلح را حفظ می کنیم.

روسیه قول داده است که تا جمعه شب تمامی نیروهای خود بجز 500 سرباز را از خاک گرجستان خارج و به اوستیای جنوبی منتقل کند.

خبرگزاری فرانسه در ادامه افزود: وزارت خارجه فرانسه امروز اعلام کرد که روسیه باید آزادی رفت وآمدها در طول جاده ها در گرجستان را پس از عقب نشینی از این کشور تضمین کند.

فرانسه خواستار رعایت تعهدات روسیه ازجانب این کشور شد.

همچنین یک ستون از زره پوش های روسی بعدازظهر امروز وارد منطقه آبخازیا شدند.

حدود 80 زره پوش ارتش روسیه شامل کامیون ها و زره پوش های سبک وارد منطقه آبخازیا شده اند.

در همین حال ، خبرگزاری خبرگزاری فرانسه گزارش داد که حدود یکصد زره پوش نظامی روسیه مواضع خود در گرجستان را ترک و عازم اوستیای جنوبی شدند.

به گفته این خبرنگار، دهها تانک، کامیون و صدها سرباز و توپخانه جاده منتهی به اوستیای جنوبی را در پیش گرفته اند.