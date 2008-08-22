نامزدی همسر بی نظیر بوتو برای انتخابات ریاست جمهوری پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شری رحمان وزیر اطلاع رسانی پاکستان به خبرنگاران گفت: زرداری همسر سابق خانم بی نظیر بوتو توسط نمایندگان حزب مردم پاکستان به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزیده شد.

وی افزود: زرداری برای این انتخاب، از حزب مردم قدردارنی و اعلام کرد که در 24 ساعت آینده تصمیم خود را اعلام خواهد نمود.

در پی کناره گیری داوطلبانه مشرف از قدرت و اعلام 6 سپتامبربه عنوان زمان انتخابات ریاست جمهموری پاکستان، تلاش برای کسب قدرت بیشتر در میان احزاب این کشور افزایش یافته است.

همچنین مجلس ایالتی سند امروز با صدور قطعنامه ای حمایت خود را از ریاست جمهوری آصف علی زرداری همسر بی نظیر بوتو حمایت کرد.