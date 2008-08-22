ارتش سریلانکا شهرهای تحت کنترل ببرهای تامیل را تصرف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی ارتش سریلانکا عصرجمعه به خبرنگاران گفت: با تصرف شهرهای "تونوکای" و "آیلانکالوم" در شمال سریلانکا، امکان پیشروی و انتقال تسلیحات سنگین فراهم شده است.

وی افزود: اکنون شهر "کیلینوچی" پایتخت منطقه تحت کنترل ببرهای آزادیبخش تامیل نیز در تیررس ارتش قرار گرفته است.

دولت سریلانکا از ابتدای سال جاری میلادی حملات هوایی، دریای و زمینی خود را برای محاصره ببرهای تامیل در مناطق "جفنا"، "واوونیا"، کیلینوچی و "مولایتیوو" شدت بخشیده است.

شورشیان تامیل از سه دهه پیش و با هدف تشکیل کشوری مستقل در شمال و شرق سریلانکا، علیه دولت مرکزی سلاح بدست گرفتند و این مبارزه تاکنون دستکم 70 هزار کشته به جا گذاشته است.