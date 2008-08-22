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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۹:۲۹

ارتش سریلانکا شهرهای تحت کنترل ببرهای تامیل را تصرف کرد

ارتش سریلانکا شهرهای تحت کنترل ببرهای تامیل را تصرف کرد

ارتش سریلانکا امروز توانست دو شهر تحت کنترل نیروهای ببرهای تامیل در شمال این کشور را به تصرف خود درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی ارتش سریلانکا عصرجمعه به خبرنگاران گفت: با تصرف شهرهای "تونوکای" و "آیلانکالوم" در شمال سریلانکا، امکان پیشروی و انتقال تسلیحات سنگین فراهم شده است.

وی افزود: اکنون شهر "کیلینوچی" پایتخت منطقه تحت کنترل ببرهای آزادیبخش تامیل نیز در تیررس ارتش قرار گرفته است.

دولت سریلانکا از ابتدای سال جاری میلادی حملات هوایی، دریای و زمینی خود را برای محاصره ببرهای تامیل در مناطق "جفنا"، "واوونیا"، کیلینوچی و "مولایتیوو" شدت بخشیده است.

شورشیان تامیل از سه دهه پیش و با هدف تشکیل کشوری مستقل در شمال و شرق سریلانکا، علیه دولت مرکزی سلاح بدست گرفتند و این مبارزه تاکنون دستکم 70 هزار کشته به جا گذاشته است.

کد مطلب 736495

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