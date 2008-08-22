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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۹:۵۴

تحولات همسایگان شرقی:

کشته شدن 42 تن در ناآرمیهای افغانستان و پاکستان

کشته شدن 42 تن در ناآرمیهای افغانستان و پاکستان

در حالی که فرمانده نیروهای انگلیس از صعودی بودن تعداد نیروهای این کشور در کابل خبر داد، 42 نفر در درگیری های امروز در افغانستان و پاکستان کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از خبرگزاری فرانسه، در شرایطی که گوردون براون، نخست وزیر انگلیس، روزگذشته از افغانستان دیدار کرد و از حمایت دولت کرزای در مبارزه با تروریسم خبر داد، مارک کارلتون اسمیت، فرمانده نیروهای این کشور در افغانستان ازصعودی بودن تعداد نیروهای این کشور درافغانستان خبر داد.

همچنین نیروهای پاکستان به منظور گرفتن انتقام اقدام تروریستی روز گذشته در این کشور که به کشته شدن 67 نفر از شهروندان این کشور منجر شد در  عملیاتی در مرز افغانستان، 21 تن از شورشیان عضو طالبان را کشتند.

بعد از کشته شدن ده نظامی فرانسوی در افغانستان که هیاهوی زیادی علیه ادامه جنگ در افغانستان ایجاد کرد امروز هم در درگیری بین نیروهای ائتلاف بین المللی حاضر در افغانستان و طالبان یک نظامی نیروهای ائتلاف در یک انفجار کشته شد.

در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به یک مرکز تجمع طالبان نیز 25شورشی و پنج شهروند افغان کشته شدند.

 

کد مطلب 736503

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