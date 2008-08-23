تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه دوم شهریورماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیستم شعبان سال 1429 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم اوت سال 2008 میلادی.

- روز پانزدهم از بیست و نهمین دوره بازیهای المپیک امروز با برگزاری مسابقات مختلف پیگیری می شود که برنامه رقابت های ورزشکاران کشورمان به شرح زیر است:

* ووشوکاران کشورمان در ادامه مسابقات نمایشی این رشته در المپیک به مصاف حریفان خود می روند.

- دیدار نهایی رقابت های فوتبال المپیک 2008 پکن امروز بین تیم های فوتبال آرژانتین و نیجریه برگزار می شود.

- دومین روز از رقابت های فوتبال دسته اول آلمان بوندس لیگا با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:

* دورتموند - بایرن مونیخ

* هامبورگ - کارلسروهه

* هرتا برلین - آرمنیا بیله فلد

* هافنهایم - مونشن گلادباخ

* اشتوتگارت - بایرلورکوزن

* وردربرمن - شالکه

- روز نخست از هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* بلکبرن - هال سیتی

* لیورپول - میدلزبرو

* نیوکاسل - بولتون

* استوک سیتی - آستون ویلا

* تاتنهام - ساندرلند

* وست برومویچ - اورتون

* فولهام - آرسنال

- هفته سوم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های فرانسه با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* لوهاور - مارسی

* لومان - سنت اتین

* موناکو - کان

* نانسی - تولوز

* سوشو - پاریسن ژرمن

* والنسین - لوران

* لیون - گرنوبل

- چهاردهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا از امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* پاکستان - چین تایپه (ساعت 11- سالن شماره 2)

* اندونزی - سریلانکا (ساعت 14- سالن شماره 2)

* استرالیا - قزاقستان (ساعت 17 - سالن شماره 2)

* ایران - مالدیو (ساعت 17:30 - سالن شماره یک)

* کره - هندوستان (ساعت 19 - سالن شماره یک)

- تیم فوتبال زیر 15 سال کشورمان ساعت 9 صبح امروز در دومین دیدار خود در تورنمنت شش جانبه اوکراین برابر تیم زیر 15 سال بلاروس به میدان می رود.

- بازی های دوستانه باشگاهی امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* ختافه اسپانیا - رجب کلوپ مراکش

* ویلم تیبورگ هلند - رکرتیوو اسپانیا

* اوساسونا اسپانیا - ویتسه آرنهم هلند

* والادولید اسپانیا - اتلتیکو بیبائو اسپانیا

* آلمریا اسپانیا - رئال بتیس اسپانیا