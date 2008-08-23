تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه دوم شهریورماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیستم شعبان سال 1429 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم اوت سال 2008 میلادی.
- روز پانزدهم از بیست و نهمین دوره بازیهای المپیک امروز با برگزاری مسابقات مختلف پیگیری می شود که برنامه رقابت های ورزشکاران کشورمان به شرح زیر است:
* ووشوکاران کشورمان در ادامه مسابقات نمایشی این رشته در المپیک به مصاف حریفان خود می روند.
- دیدار نهایی رقابت های فوتبال المپیک 2008 پکن امروز بین تیم های فوتبال آرژانتین و نیجریه برگزار می شود.
- دومین روز از رقابت های فوتبال دسته اول آلمان بوندس لیگا با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:
* دورتموند - بایرن مونیخ
* هامبورگ - کارلسروهه
* هرتا برلین - آرمنیا بیله فلد
* هافنهایم - مونشن گلادباخ
* اشتوتگارت - بایرلورکوزن
* وردربرمن - شالکه
- روز نخست از هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* بلکبرن - هال سیتی
* لیورپول - میدلزبرو
* نیوکاسل - بولتون
* استوک سیتی - آستون ویلا
* تاتنهام - ساندرلند
* وست برومویچ - اورتون
* فولهام - آرسنال
- هفته سوم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های فرانسه با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* لوهاور - مارسی
* لومان - سنت اتین
* موناکو - کان
* نانسی - تولوز
* سوشو - پاریسن ژرمن
* والنسین - لوران
* لیون - گرنوبل
- چهاردهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا از امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* پاکستان - چین تایپه (ساعت 11- سالن شماره 2)
* اندونزی - سریلانکا (ساعت 14- سالن شماره 2)
* استرالیا - قزاقستان (ساعت 17 - سالن شماره 2)
* ایران - مالدیو (ساعت 17:30 - سالن شماره یک)
* کره - هندوستان (ساعت 19 - سالن شماره یک)
- تیم فوتبال زیر 15 سال کشورمان ساعت 9 صبح امروز در دومین دیدار خود در تورنمنت شش جانبه اوکراین برابر تیم زیر 15 سال بلاروس به میدان می رود.
- بازی های دوستانه باشگاهی امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* ختافه اسپانیا - رجب کلوپ مراکش
* ویلم تیبورگ هلند - رکرتیوو اسپانیا
* اوساسونا اسپانیا - ویتسه آرنهم هلند
* والادولید اسپانیا - اتلتیکو بیبائو اسپانیا
* آلمریا اسپانیا - رئال بتیس اسپانیا
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