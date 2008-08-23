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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۸:۵۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری پانزدهمین روز از المپیک 2008 پکن و پیگیری مسابقات فوتبال باشگاهی در قاره اروپا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه دوم شهریورماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیستم شعبان سال 1429 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم اوت سال 2008 میلادی.

- روز پانزدهم از بیست و نهمین دوره بازیهای المپیک امروز با برگزاری مسابقات مختلف پیگیری می شود که برنامه رقابت های ورزشکاران کشورمان به شرح زیر است:
* ووشوکاران کشورمان در ادامه مسابقات نمایشی این رشته در المپیک به مصاف حریفان خود می روند.

- دیدار نهایی رقابت های فوتبال المپیک 2008 پکن امروز بین تیم های فوتبال آرژانتین و نیجریه برگزار می شود.

- دومین روز از رقابت های فوتبال دسته اول آلمان بوندس لیگا با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:
* دورتموند - بایرن مونیخ
* هامبورگ - کارلسروهه
* هرتا برلین - آرمنیا بیله فلد
* هافنهایم - مونشن گلادباخ
* اشتوتگارت - بایرلورکوزن
* وردربرمن - شالکه

- روز نخست از هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* بلکبرن - هال سیتی
* لیورپول - میدلزبرو
* نیوکاسل - بولتون
* استوک سیتی - آستون ویلا
* تاتنهام - ساندرلند
* وست برومویچ - اورتون
* فولهام - آرسنال

- هفته سوم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های فرانسه با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* لوهاور - مارسی
* لومان - سنت اتین
* موناکو - کان
* نانسی - تولوز
* سوشو - پاریسن ژرمن
* والنسین - لوران
* لیون - گرنوبل

- چهاردهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا از  امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
*  پاکستان - چین تایپه (ساعت 11- سالن شماره 2)
* اندونزی - سریلانکا (ساعت 14- سالن شماره 2)
* استرالیا - قزاقستان (ساعت 17 - سالن شماره 2)
* ایران - مالدیو (ساعت 17:30 - سالن شماره یک)
* کره - هندوستان (ساعت 19 - سالن شماره یک)

- تیم فوتبال زیر 15 سال کشورمان ساعت 9 صبح امروز در دومین دیدار خود در تورنمنت شش جانبه اوکراین برابر تیم زیر 15 سال بلاروس به میدان می رود.

- بازی های دوستانه باشگاهی امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* ختافه اسپانیا - رجب کلوپ مراکش
* ویلم تیبورگ هلند - رکرتیوو اسپانیا
* اوساسونا اسپانیا - ویتسه آرنهم هلند
* والادولید اسپانیا - اتلتیکو بیبائو اسپانیا
* آلمریا اسپانیا - رئال بتیس اسپانیا

کد مطلب 736504

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