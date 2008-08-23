اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتمادملی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت : انتظار حزب اعتماد ملی از خروجی جلسات کارگروه اصلاح طلبان این است که فضای تخریب، اتهام و شکاف بین اصلاح طلبان به طور کامل از بین برود.

وی با بیان اینکه حزب اعتمادملی مجمع روحانیون مبارز را محور ائتلاف و انسجام در بین اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده می داند افزود : به همین دلیل اعتماد ملی در جلسات اصلاح طلبان با مجمع روحانیون حضور فعالی داشته و به بیان دیدگاههای خود پرداخته است.

سخنگوی حزب اعتماد ملی انگیزه تشکل متبوعش برای حضور در این جلسات را دستیابی به این هدف آرمانی مبنی بر معرفی نامزد واحد در بین اصلاح طلبان برای انتخابات آتی عنوان کرد و گفت : توقع اعتماد ملی این است که نامزدهای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم به حداقل برسند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار امیدواری کرد اصلاح طلبان با محوریت مجمع روحانیون مبارز به جمع بندی عقلایی و خشنود کننده برای هواداران جبهه اصلاحات که همانا انتخاب نامزدی واحد در انتخابات آتی است دست یابند.

گرامی مقدم همچنین تصریح کرد : اعتمادملی به موازات این اقدامات کارکرد حزبی خود را در قالب ارائه برنامه های اقتصادی، تشکیلاتی و سازماندهی انجام خواهد داد که به طور قطع ثمره و حاصل فعالیتهای حزب اعتمادملی به سایر گروههای اصلاح طلب هم خواهد رسید به این معنا که اگر به وحدت دست یابیم برنامه های اقتصادی حزب اعتماد ملی که در انتخابات گذشته نیز بخشی از آن تجربه شده است می تواند برای کل جریان اصلاح طلب در انتخابات آینده راهگشا باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر نامزد واحد اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری دهم از حزب اعتماد ملی نباشد آن را قبول دارید یا خیر گفت : کارگروه اصلاح طلبان هنوز وارد بررسی مصادیق انتخابات نشده است و نتایج آن در هفته های آتی اعلام خواهد شد.

در روزهای اخیر محمدرضا خاتمی از اعضای ارشد حزب مشارکت اعلام کرده است که دلیل اینکه راهبردهای این حزب که در میان مجموعه اصلاح طلبان دیکته می شود آن است که تنها حزب مشارکت دارای برنامه های کارشناسی و منطقی است.

محمدرضا خاتمی که دبیرکل حزب متبوعش عضو کارگروه انتخاباتی 7 نفره اصلاح طلبان نیز هست همچنین اعلام کرده است اگر به هر دلیلی سید محمد خاتمی نیاید حزب مشارکت وارد صحنه نخواهد شد. وی گفته است در این صورت ما هیزم انتخابات نمی شویم و راه خود را می رویم.

به دنبال اعلام مواضع محمد رضا خاتمی در خصوص چگونگی ورود حزب مشارکت به انتخابات ریاست جمهوری سخنگوی حزب اعتماد ملی نظرات خود را در این رابطه اینچنین عنوان می کند که سئوال ما از دوستان مجمع روحانیون و مشارکت آن است اگر حزب مشارکت تصمیم خود مبنی بر آنکه "اگر نامزدشان نیاید وارد انتخابات نخواهند شد" را گرفته است پس چرا در جلسات ائتلاف شرکت می کنند؟ آیا با این روند حضور و همفکری و اخذ تصمیم مشترک زیر سئوال نمی رود.

وی افزود : در دوم خرداد شاهد بودیم با تلاشهای مجمع روحانیون به دبیر کلی آقای کروبی آقای خاتمی وارد صحنه شد و آن نتیجه برای اصلاح طلبان و مردم به دست آمد.

سخنگوی حزب اعتماد ملی همچنین گفت : اگر قرار باشد حزبی قبلاً تصمیم قطعی خود را درباره برای نامزد انتخابات بگیرد و بعد وارد گفتگو شود اساس ائتلاف را زیر سئوال می رود.

گرامی مقدم با بیان اینکه چگونه می شود سخن از ائتلاف گفت و درعین حال نظر خود را بر دیگران تحمیل کرد درباره دیدگاه اعتماد ملی برای دولت دهم گفت : هر چند ممکن است کاندیدای ما حزبی باشد، اما دولت ائتلافی تشکیل خواهیم داد و از همه گروهها و همه نیروها چه اصلاح طلب چه غیر اصلاح طلب برای تشکیل دولت ائتلافی استفاده خواهیم کرد .



