بادامچیان در گفتگو با مهر: موتلفه فعلا از کسی حمایت نمی کند / اصولگرایان مشکلی برای ائتلاف ندارند

اسدالله بادامچیان، قائم مقام حزب موتلفه اسلامی و نماینده مردم تهران در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت : فعالیتهای انتخاباتی اصولگرایان از مدتها پیش برای حضوری قدرتمند در انتخابات ریاست جمهوری کلید خورده است و در این میان از هر کدام از نامزدهای اصولگرای مطرح برای کاندیداتوری در سطح خود نام برده شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وجه همت اصولگرایان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم طراحی مدلی متناسب با نیاز امروز جامعه است افزود : گروههای اصولگرا از جمله حزب موتلفه در حال حاضر تلاش می کنند تا با طراحی مدلی جدید برای وحدت اصولگرایان تشکلهای سیاسی حاضر در این طیف سیاسی را به وحدت فراگیر برسانند.

بادامچیان تصریح کرد : بخش عمده جبهه اصولگرای فعلی وحدت نظر دارند لذا توصیه به سایر تشکلهای اصولگرا در حال حاضر این است که از اظهارنظر درباره ورود و یا عدم ورود چهره های شاخص این طیف به عرصه انتخابات بپرهیزند.

وی با یادآوری این مطلب که حزب موتلفه در حال حاضر از هیچ شخص خاصی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم حمایت نخواهد کرد ادامه داد : حتی اگر از هم اکنون هم به گزینه مورد نظر خود برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری رسیده باشیم اعلام نخواهیم کرد و به حمایت از آن فرد نخواهیم پرداخت تا اصولگرایان به وحدت برسند.

این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد که تمامی گروههای سیاسی اصولگرا را در نهایت و در سایه مصلحت نظام به وحدت خواهیم رساند چرا که بسیاری از افراد و گروههای سیاسی رقیب چشم انتظار ایجاد اختلاف میان اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری دهم هستند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه برای به وحدت رساندن تصمیم گیرندگان اصلی اصولگرایان مشکل خاصی در پیش نداریم خاطرنشان کرد : تمام تلاش خود را برای به وحدت رساندن تمامی گروههای اصولگرا خواهیم کرد اما اگراین امر حاصل نشد اکثریت قریب به اتفاق اصولگرایان برای وحدت و ائتلاف جامع اصولگرایی در انتخابات آینده مشکلی ندارند.



