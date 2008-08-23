احزاب برای ایجاد فضای انتخاباتی در کشور کم کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر حسن غفوری فرد عصر جمعه در حاشیه اولین المپیاد ورزشی دانشگاهیان پیام نور کشور در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: با وجودی که تا زمان برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری زمان زیادی نمانده، اما هنوز هیچ فضای نشاط انتخاباتی در کشور مشاهده نمی شود.

وی گفت: اوج فعالیتهای سیاسی احزاب در انتخابات رقم می خورد و مهمترین انتخابات سیاسی در اغلب کشورها، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است لذا در اغلب این کشورها از دو سال قبل فعالیتهای انتخاباتی آغاز می شود.

غفوری فرد تصریح کرد: اما در ایران فعالیت غیر رسمی از دو، سه ماه و فعالیت رسمی از یک ماه به انتخابات مانده آغاز می شود و این مسئله می تواند در نوع انتخاب مردم تاثیرگذار باشد.

وی همچنین گفت: از سوی دیگر در خیلی از کشورها مثل آمریکا رقابت انتخاباتی بین دو حزب عمده است و این مسئله موجب خواهد شد مردم از بین دو گزینه، یکی را انتخاب کنند.

عضو شورای مرکزی جامعه مهندسین کشور همچنین افزود: اما در ایران با توجه به تعدد نامزدها، فرصت انتخاب بیشتری به مردم داده می شود.

غفوری فرد در عین حال تصریح کرد: البته با توجه به تعدد احزاب این نکته را نیز، نباید فراموش کرد که در ایران اغلب رقابت سیاسی بین احزاب پخش می شود و لذا رقابت جدی را مشاهده نمی کنیم.

وی افزود: از سوی دیگر احزاب نامزد ریاست جمهوری معرفی نمی کنند و نهایت حضور آنها در این عرصه، حمایت از یک یا دو نامزد است، لذا به عنوان مثال دکتر احمدی نژاد هیچ وابستگی حزبی به هیچ حزب و گروهی ندارد.

غفوری فرد گفت: به همین خاطر است که احزاب در ایران یک برنامه ریزی دقیق و مشخص برای انتخابات ندارند، در حالی که در کشوری مثل آمریکا احزاب طی یک کنگره بزرگ رسما نامزد و مواضع خود را اعلام می کنند.