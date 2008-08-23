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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۰۲

تیم فوتسال بانوان به برزیل اعزام می شود

تیم فوتسال بانوان به برزیل اعزام می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست فدراسیون ورزشهای دانشجویی کشور از اعزام تیم فوتسال دانشجویان دختر به مسابقات دانشجویی جهان که در کشور برزیل برگزار می شود خبر داد.

دکتر مهدی طالب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این اعزام در راستای اجرای تقویم ورزشی امسال است.

وی گفت: بر اساس این تقویم 14 برنامه اعزام دانشجویان ورزشکار به خارج از کشور طرح ریزی شده است که تاکنون هشت اعزام صورت گرفته است. 

طالب پور تصریح کرد: کسب عنوان قهرمانی مسابقات کشتی فرنگی یونان، نایب قهرمانی جهان در مسابقات پینگ پنگ مغولستان، نایب قهرمانی تکواندو در رقابتهای صربستان و نیز عنوان پنجمی مسابقات شطرنج از جمله این افتخارات است.

وی در بخش دیگری در خصوص ضرورت برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویی گفت: تلفیق ورزش قهرمانی با مفاهیم علمی موجب می شود، در میادین ورزشی خارج از کشور موفقیتهای بیشتری کسب کنیم.

طالب پور افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر این موضوع ثابت شده که قهرمانانی در عرصه های ورزشی موفق تر بوده اند که ورزش را علاوه بر تجربه و کار میدانی در دانشگاه نیز فرا گرفته اند.    

کد مطلب 736515

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