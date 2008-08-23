تیم فوتسال بانوان به برزیل اعزام می شود

دکتر مهدی طالب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این اعزام در راستای اجرای تقویم ورزشی امسال است.

وی گفت: بر اساس این تقویم 14 برنامه اعزام دانشجویان ورزشکار به خارج از کشور طرح ریزی شده است که تاکنون هشت اعزام صورت گرفته است.

طالب پور تصریح کرد: کسب عنوان قهرمانی مسابقات کشتی فرنگی یونان، نایب قهرمانی جهان در مسابقات پینگ پنگ مغولستان، نایب قهرمانی تکواندو در رقابتهای صربستان و نیز عنوان پنجمی مسابقات شطرنج از جمله این افتخارات است.

وی در بخش دیگری در خصوص ضرورت برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویی گفت: تلفیق ورزش قهرمانی با مفاهیم علمی موجب می شود، در میادین ورزشی خارج از کشور موفقیتهای بیشتری کسب کنیم.

طالب پور افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر این موضوع ثابت شده که قهرمانانی در عرصه های ورزشی موفق تر بوده اند که ورزش را علاوه بر تجربه و کار میدانی در دانشگاه نیز فرا گرفته اند.

