سید محمد پژمان درحاشیه مراسم افتتاحیه اولین دوره المپیاد دانشگاهیان پیام نور در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد افزود: از این که مشهد میزبان اولین دوره این بازیهاست خوشحالیم و شهرداری مشهد تلاش دارد با در اختیار قرار دادن امکانات ورزشی نقش کوچکی در برگزاری شایسته این دوره از مسابقات داشته باشد.

وی در خصوص حضور شهرداری در عرصه ورزش قهرمانی افزود: ورزش قهرمانی در دستور کار شهرداریها نیست، اما تلاش داریم با ایجاد فضاهای مهندسی و کمک های جانبی در این عرصه هم تأثیر گذار باشیم.

پژمان تصریح کرد: در ماههای اخیر تلاش کرده با تجهیز و آماده سازی زمین های ورزشی روباز و شناسایی استعدادهای ورزشی در مسابقات محلی به ورزش قهرمانی کمک نماید.

وی در ادامه به مشکلات ابومسلم و پیام و کمکهای شهرداری اشاره کرد و افزود: اگر چه در کمک به تیمها و باشگاههای ورزشی شهرداری مکلف نیست اما در برخی قسمت ها وارد شده ایم و به صورت غیر مستقیم به این باشگاهها کمک کنیم که از آن جمله می توانیم به واگذاری زمین به تربیت بدنی و دیگر مسائل جنبی اشاره کرد.

