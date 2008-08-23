مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

آیت الله هاشمی رفسنجانی خبرداد: بررسی یارانه ها و موضوع هسته ای در اجلاس مجلس خبرگان

آیت الله طاهری: خاتمی به من گفت اگر مردم بخواهند می آیم

لاریجانی : مسجد جولانگاه احزاب و بوستان دولت نیست

اعلام تاریخ دقیق کنکورهای کارشناسی ارشد و سراسری دانشگاه آزاد اسلامی



اعتماد:

هاشمی از فراخوانی مسئولان اقتصادی و هسته ای خبر داد: طرح تحول اقتصادی در دستور کار خبرگان

برگزاری انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران

از رئیس جمهور لهستان، خسرو سینایی نشان شوالیه می گیرد



اعتماد ملی :

میراث مشایی برای زریبافان و هاشمی ، سرانجام مشایی رفتنی شد

معاون اوباما امروز معرفی می شود

گفت و گو با ابراهیم اصغر زاده، لویی جرگه اصلاح طلبان را تشکیل دهیم



ایران :

با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور افزایش یافت، تسهیلات ساخت مسکن 30 میلیون تومان

مذاکرات تهران با ابتکار نشست چند جانبه

همزمان با آغاز هفته دولت صورت گرفت، حمایت ائمه جمعه سراسر کشور از دولت نهم



ابرار:

هاشمی رفسنجانی : اگر طبق برنامه جلو می رفتیم شاهد قطع آب و برق نبودیم

لاریجانی : دولت باید در مورد وضعیت برق و تورم پاسخگو باشد

منشی کمیسیون اجتماعی خبر داد: افزایش متقاضیان استیضاح وزیر آموزش و پرورش

شمار مبتلایان وبا به 84 نفر رسید

حاشیه های انتصاب یک شهروند آمریکا به عنوان مشاور رئیس جمهور



ابتکار:

بحران روسیه و غرب وارد مرحله تازه ای شد

وزیر کشور اسرائیل: حمله به ایران ایده ای جنون آمیز است

هاشمی رفسنجانی : می شد این واویلا به وجود نیاید

تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن



اسرار:

علی لاریجانی : مسجد ، بوستان دولت نیست

لاوروف بر حل دیپلماتیک پرونده هسته ای ایران تاکید کرد

امیر قطر در تهران : غرب از کشورهای منطقه علیه ایران استفاده می کند



پول:

هاشمی رفسنجانی خبر داد: نقدی شدن یارانه ها و پرونده هسته ای در دستور کار خبرگان

زمزمه و طرح استیضاح وزیران بهداشت و ارتباطات

ایران چک های جدید با کارکرد اسکناس

رئیس سازمان حسابرسی: آمادگی بانک ها برای واگذاری کلی است



تفاهم:

انتقاد های بخش خصوصی و دفاع مدیر عامل بورس: بورس بازی شبه دولتی

رئیس گمرک خبر داد : حذف گمرکات کوچک

مدیر عامل بانک ملت: تحریم مانع از ارتباط ما با شبکه های بین المللی نشد

مدیر عامل سایپا دیزل: هر ماه یک محصول جدید تولید می کنیم



جام جم:

سخنگوی دولت در گفت و گو با " جام جم": احمدی نژاد کاملا موفق بوده است

نگرانی والدین از سرویس های نامطمئن مدارس

اعلام جزییات جدید طرح تحول اقتصادی ، یارانه نفت، گاز ، برق و گازوئیل حذف می شود

مدیر عامل ستاد دیه کشور: 24 هزار زندانی جرایم غیر عمد در زندان هستند



جوان:

بازار سیاه مسکن زمین گیر شد

لاریجانی: مسجد محل دعوای سیاسی نیست

به رغم ادعای آماده باش در مراکز درمانی ، بیماران مشکوک به وبا در بیمارستانها سرگردانند



جمهوری اسلامی:

رئیس مجلس خبرگان رهبری در نماز جمعه تهران مطرح کرد، بررسی موضوع هسته ای و یارانه ها دردستور کار اجلاس خبرگان

امیر قطر دردیدار با احمدینژاد: غربی ها می خواهند از کشورهای منطقه علیه ایران سواستفاده کنند

وام ساخت مسکن به 30 میلیون تومان افزایش یافت



خراسان:

التیام غرور زخم خورده با طلای ساعی

تسهیلات ساخت مسکن به 30 میلیون تومان افزایش یافت

اخبار ضد و نقیض درباره وضعیت سلامت آیت الله سیستانی

لاریجانی: ارزیابی عملکرد دولتمردان به عرضه آنان در انجام امور اجرایی کشور است



حیات نو:

رئیس مجلس شورای اسلامی : اداره جهان با سخنان سست ممکن نیست

قطع همکاری مسکو با ناتو

استیضاح دوم هم در راه است، استیضاح وزیر آموزش و پرورش بیش از 100 امضا دارد

کسری 2 میلیارد دلاری اعتبار پروژه های گازی



خبر:

هاشمی رفسنجانی: به زودی دو مسئله مهم پرونده هسته ای و نقدی شدن یارانه ها در جلسه خبرگان بررسی می شود

لاریجانی : برای اجرای عدالت حتما کارها را به مردم بسپاریم

رایزنی روسای جمهور ایران و قطر در تهران ، ایران و قطر توطئه های دشمنان منطقه را خنثی می کنند



دنیای اقتصاد:

با هدف پایدار سازی رونق ساخت و ساز قطعی شد، وام 30 میلیون تومانی برای مسکن

برای اولین بار از آغاز رقابت دو قطبی ، مک کین از اوباما سبقت گرفت

اولین و آخرین طلای المپیک 2008 برای ایران، هادی ساعی جاودانه شد



سیاست روز:

تاثیر اجرای طرح تحول اقتصادی بر انتخابات

هشدار هاشمی در خطبه های نماز جمعه: قطب های اتمی جهان رو در روی هم قرار نگیرند

گلایه وزارت نفت از عدم رعایت الگوی مصرف توسط مشترکان، جشن ساز: تراز گاز تا 10 سال بعد هم منفی است - کسایی زاده: دست ما نیست



صدای عدالت:

آیت الله هاشمی رفسنجانی: کشور را باید با انسان های دانا اداره کنیم

بالاخره طلا، ساعی ؛پر افتخارترین ورزشکار ایران در المپیک

آیت الله طاهری: خاتمی به من گفت: مردم بخواهند من می آیم

ایران یکی از خریداران بزرگ گندم آمریکا



عصر اقتصاد:

با دستور مظاهری به مدیران عامل بانکها صورت می گیرد؛ آغاز پرداخت وام های خرد

نمایشگاه فرش افتتاح شد؛ راه اندازی پایانه صادراتی فرش در فرودگاه امام

دیواندری: تحریمهای بانکی آمریکا علیه ایران شکست خورده است



قدس:

آیت الله هاشمی رفسنجانی خبر داد: بررسی یارانه ها و موضوع هسته ای در نشست خبرگان

ناکامی شورای امنیت در میان 2 قطعنامه ، ناوهای آمریکا در راه گرجستان

نماینده ایران در صندوق بین المللی پول خبر داد: برنامه ریزی دولت و بانک مرکزی برای کاهش تورم



کاروکارگر:

هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه : موضوع هسته ای هنوز مسئله مهم کشور است

ایران و قطر تاکید کردند: همکاری مشترک کشورهای منطقه توطئه های دشمنان را خنثی می کند

ابلاغ 18 مصوبه دولت برای توسعه و آبادانی استان کرمان

علامه فضل الله: ایران به فکر تجاوز به هیچ کشوری نیست و از خود دفاع می کند



کارگزاران:

هادی ساعی با کسب مدال طلای تکواندو در آخرین روزهای المپیک آبروداری کرد، پر افتخارترین ورزشکار تاریخ المپیک ایران

دعوت آیت الله طاهری از خاتمی برای انتخابات

سخنگوی کارگروه خبر داد: تعویق اجرای طرح تحول اقتصادی



کیهان:

دولت در افکار عمومی امیدهایی که جان گرفت

مجادله اصلاح طلبان بر سر کاندیدای مشترک، اعتماد ملی : مشارکت و مجاهدین نمی توانند از ائتلاف حرف بزنند

وام ساخت مسکن 30 میلیون تومان شد



همبستگی:

هاشمی رفسنجانی خبر داد: ورود مجلس خبرگان به مسئله هسته ای و یارانه ها

رئیس جمهور فخر آفرینی در المپیک را به " ساعی " و ملت ایران تبریک گفت

غفوری فرد: به جای علی آبادی بودم ، استعفا می کردم

رئیس مجلس شورای اسلامی : اداره جهان با حرفهای سست و حقیر امکان پذیر نیست



همشهری:

هاشمی رفسنجانی: در مدیریت کشور نباید روزمره عمل کرد

افزایش وام ساخت مسکن به 30 میلیون تومان

شرک واحد در خطوط پرمسافر تا 12 شب خدمت رسانی می کند: آماده سازی 7300 اتوبوس برای اول مهر



هدف واقتصاد:

لاریجانی با اشاره به پرهیز از کشاندن دعواهای سیاسی به مساجد تاکید کرد: دولت باید پاسخگوی تورم باشد نه مساجد

معاون وزیر نفت در امور گاز: درکمبود گاز زمستانی مقصر نیستیم

چک پول 100 هزار تومانی بانک مرکزی از امروز در بازار