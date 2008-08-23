جشنواره تابستانی موزه میراث روستایی استان گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، برپایی نمایشگاه‌های متنوع، اجرای موسیقی زنده، بازی‌های محلی، سفره گیلانی، سینمای مستند استان و ایستگاه نقاشی از جمله برنامه‌هایی است که در این جشنواره تابستانه به اجرا در آمده است.

سومین جشنواره موزه میراث روستایی گیلان با هدف استقبالی شاد از میهمانان تابستانی و معرفی گوشه‌ای از فرهنگ گیلان در قالب برنامه‌های متنوع به گردشگران برگزار شده است.

موزه میراث روستایی گیلان طرحی ملی، منحصر به فرد در خاورمیانه و یکی از پربازدیدکننده ترین موزه‌های استان گیلان است.

در پروژه احداث موزه میراث روستایی گیلان که در پارک جنگلی سراوان رشت در دست اجراست، نحوه زندگی و آداب و رسوم یک صد ساله روستاییان گیلانی با بافت‌های مختلف فرهنگی را شناسایی و در این مکان به نمایش درآمده است.

فاز مطالعات مقدماتی موزه یادشده از اوایل سال ‪ ۸۱‬آغاز و در اردیبهشت ‪ ۸۴‬نخستین کارگاه این طرح (حوزه فرهنگی و معماری جلگه شرق گیلان ) افتتاح شد.

سازه‌های مورد نظر پس از طی مراحل، شناسایی، خریداری، شماره‌گذاری شدن عناصر، برداشت معماری، واچینی و تهیه گزارش در این مکان مونتاژ شده‌اند.