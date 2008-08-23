محمد علی کشاورز ناظر جشنواره تئاتر کردی سقز

هیوا حاجی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: محمد علی کشاورز به عنوان ناظر در بخش نهایی هفتیمن جشنواره سراسری تئاتر کردی سقز حضور خواهد داشت.

وی ادامه داد: از تجربیات محمد علی کشاورز در مدت حضور وی در این جشنواره در قالب کارگاه های مختلف آموزش بازیگری نیز استفاده خواهد شد و در پایان با برگزاری مراسمی از طرف جامعه تئاتر کردستان از خدمات چندین ساله وی نیز تجلیل خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سقز بیان داشت: داوری هفتیمن جشنواره تئاتر کردی سقز نیز بر عهده آقایان "افشین خورشید باختری"، "ناصح کامکاری" و "حمید رضا نعیمی" خواهد بود.

هیوا حاجی محمدی خاطرنشان کرد: 12 اثر نمایشی از استانهای مختلف کشور در بخش نهایی هفتمین جشنواره تئاتر کردی سقز حضور خواهند داشت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سقز عنوان کرد: بیش از 140 هنرمند از استانهای مختلف کشور در قالب 12 گروه نمایشی به مدت چهار روز در هفتمین دوره جشنواره تئاتر کردی سقز حضور خواهند داشت.

حاجی محمدی گفت: آثار راه یافته به بخش نهایی جشنواره تئاتر کردی سقز از استانهای آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی، تهران، همدان، لرستان، خوزستان و کردستان انتخاب شده اند.

حاجی محمدی افزود: ستاد برگزاری جشنواره تئاتر کردی سقز با توجه به تجربیات سالهای گذشته در تلاش است امسال با رویکردی نوین این جشنواره را برگزار نماید.

هفتمین جشنواره تئاتر کردی سقز پس از وقفه ای سه ساله از چهارم تا هفتم شهریورماه سال جاری در مجتمع فرهنگی هنری این شهر برگزار خواهد شد