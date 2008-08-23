به گزارش خبرنگار مهر، "ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به مطلبی درباره قسمت سوم فیلم "مومیایی" و یادداشتی بر زندگی نمایشنامه‌نویسان موفق تاریخ بر پرده نقره‌ای. حرف‌های وزیر ارشاد در سمینار جشنواره سراسری هنری "عدالت و امید"، برپایی جشن منتقدان تئاتر، نشان شوالیه لهستان برای خسرو سینایی، تقدیر جشنواره ونیز از آنتونیونی، اعتبار 78 میلیارد ریالی برای تجهیز سینمای ایران، تجلیل از رضا ناجی در جشنواره سن‌سباستین و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به ساخت تله فیلم "قفل یعنی کلید"، ادامه نوسازی تجهیزات سینمای ایران، تجلیل از رضا ناجی، نشانه شوالیه لهستان برای خسرو سینایی، سیاست‌های جدید فارابی و اخبار کوتاه. نقد نمایش "جاثلیق" و یادداشتی درباره احمد آقالو بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در صفحه تئاتر و مروری بر فیلم‌های یوسف شاهین و درباره کمدی اکشن جنایی "اسمارت را بگیرید" در صفحه سینما و فیلم‌های سیمافیلم در نوبت اکران سینماها، یادداشتی بر برنامه‌های عصرگاهی رادیو و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینید کار را تمام می‌کند.

"همشهری" در صفحه سینما می‌پردازد به نگاهی به فیلم "دیوار" و گزارش تولید فیلم "کودک و فرشته". تقدیر از شجریان در جشن منتقدان خانه تئاتر، فیلم "خروس جنگی" به دنبال پروانه نمایش، حرف‌های وزیر ارشاد، برنامه‌های جدید تئاتر شهر، طنین گیتار فلامنکو پاکوپنیا در سعدآباد و اخباری کوتاه از خسرو سینایی، امیرشهاب رضویان، امیر دژاکام، حدیث فولادوند، آناهیتا نعمتی و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به ادامه نوسازی تجهیزات سینمای ایران، بررسی عملکرد فرهنگی دولت نهم از زبان هنرمندان، گپی با محمدرضا درویشی، نگاهی به کنسرت گروه دستان و همایون شجریان، برپایی جشن انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر، یادداشتی از محمدعلی ابطحی درباره حضور اخیر گلشیفته فراهانی، نشان شوالیه لهستان برای خسرو سینایی و اخباری کوتاه از کیارستمی و ...

"اعتماد" در صفحه سینما می‌پردازد به نگاهی به سینمای مارسل لربیه از فیلمسازان مکتب امپرسیونیسم فرانسه، مروری بر سینمای آوانگارد دهه 20 فرانسه و مروری بر فیلم "لارس و دختر واقعی". گزارشی از نخستین کنسرت مستقل همایون شجریان،‌ معرفی برگزیدگان منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر، نشان شوالیه لهستان برای خسرو سینایی، چند یادداشت و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به آخرین گفتگو با الکساندر سولژنیتسین قبل از مرگ و اخبار کوتاه. گلشیفته فراهانی سرگردان میان خبرها، پاکوپنیا در مجموعه سعدآباد، انتشار دو آلبوم جدید از جلیل عندلیبی و مولوی به روایت محمدرضا اصلانی در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به حرف‌های وزیر ارشاد در همایش تبیین و تشریح برنامه‌های جشنواره "عدالت و امید"، زندگی حضرت یوسف (ع) محور 20 فیلم و مجموعه، اولین اجرای مستقل همایون شجریان، حرف‌های محمدحسین لطیفی در نقش تیمور لنگ، اجرای سمفونی انتظار در تالار وحدت، یادداشتی به نقل از مهر درباره اکران ماه رمضان و اخبار کوتاه.

"کارگزاران" در صفحه سینما می‌پردازد به گفتگو با وودی آلن کارگردان فیلم "کریستینا بارسلونا"، یادداشتی بر فیلم، این فیلم از نگاه بازیگران و معرفی فیلم‌های روز اکران جهانی. مراسم جشن هفتم انجمن منتقدان خانه تئاتر، نشان شوالیه لهستان برای خسرو سینایی، ادای احترام جشنواره ونیز به آنتونیونی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.