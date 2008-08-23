طرح جامع گیاهان دارویی نهایی شد

بهروز غیبی در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر طرح جامع گیاهان دارویی در وزارت جهاد کشاورزی نهایی شده و این طرح به عنوان یکی از طرحهای اولویت دار برای تامین اعتباری به مبلغ 5 میلیارد تومان به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال شده است.

مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچهای خوراکی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: در صورت تصویب اعتبار طرح جامع گیاهان دارویی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، جهت اجرا به بخش کشاورزی ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح افزایش 100 هزار تنی تولیدات گیاهان دارویی را به دنبال دارد افزود: در حال حاضر سطح زیر کشت گیاهان دارویی در کشور معادل 46 هزار و 164 هکتار با تولید سالانه در حدود 60 هزار تن است که با اجرای این طرح میزان تولیدات به بیش از 100 هزار تن افزایش می یابد.

غیبی اعلام کرد: میزان صادرات گیاهان دارویی سالانه رقمی بالغ بر 11 هزار و 903 تن است که در سال جاری با توجه به بروزسرمازدگی و خشکسالی پیش بینی می شود حدود 30 درصد میزان تولیدات کاهش یابد.

وی اظهارداشت: اجرای طرح جامع گیاهان دارویی در بخش کشاورزی ساماندهی و افزایش کمی و کیفی تولید، ایجاد اطمینان از فرآوری محصول تولیدی، ایجاد چرخه تولید، فرآوری و بازار این گونه از گیاهان را محقق می نماید.

مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچ های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای طرح توسعه باغات دیم، علوفه و گیاهان دارویی در سال جاری تصریح کرد: در حال حاضر با هماهنگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور استفاده از عرصه های منابع ملی و اراضی شیبدارکم بازده منابع طبیعی برای توسعه باغات دیم، علوفه و گیاهان دارویی دنبال می شود.