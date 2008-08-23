سیاستمداران آمریکا از دشمن ساختگی برای پیروزی در انتخابات بهره برداری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، "مایک گراول" نماینده سابق آلاسکا در سنای آمریکا، در گفتگو با پرس تی وی افزود : آنچه سیاستمداران آمریکایی انجام می دهند، نوعی دشمن تراشی فرضی با هدف تشویش اذهان عمومی برای جمع آوری رای بیشتر است که این اقدامات در جنگ سرد هم علیه اتحاد جماهیر شوروی انجام می شد.

این سناتور آمریکایی با اشاره به اظهاات اخیر جان مک کین نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و باراک اوباما نامزد دموکرات این انتخابات در خصوص بحران اوستیای جنوبی افزود: این ریاکاری با وجود افزایش امکان برنده شدن نامزدهای فرصت طلب، سیاست خارجی آمریکا را به شدت متزلزل می کند.

گراول در ادامه افزود، سیاست بوش، مک کین و اوباما در برابر گرجستان کاملاً اشتباه و احمقانه است. آنان گرجستان را مردم سالار می خوانند. ولی این نظام مردم سالار بیش از 2000 نفر از مردم اوستیای جنوبی را کشت.