73 هزار تن ذرت علوفه ای در لرستان برداشت می شود

عظیم دادگر در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، اظهار داشت: در سال جاری بیش از یک هزار و 625 هکتار از اراضی استان به کشت ذرت علوفه ای اختصاص یافت که پیش بینی می شود با متوسط برداشت 45 تن در هر هکتار بیش از 73 هزار و 125 تن ذرت علوفه ای در لرستان برداشت شود.

وی تصریح کرد: میزان سطح زیر کشت ذرت علوفه ای در لرستان نسبت به سال گذشته بیش از 300 هکتار افزایش یافته است .

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین به وضعیت کشت ذرت دانه ای در این استان اشاره کرد و بیان داشت : در سال جاری در سطح بیش از هشت هزار و 66 هکتار از اراضی استان ذرت دانه ای کشت شده است .

وی افزود: با توجه به میزان متوسط برداشت 5/8 تن در هر هکتار پیش بینی می شود در سال جاری بیش از 68 هزار و 561 تن ذرت دانه ای در لرستان برداشت شود .

دادگر یادآور شد: میزان سطح زیر کشت ذرت دانه ای در لرستان نسبت به سال قبل از رشد 140 هکتاری برخوردار بوده است .

این مسئول در ادامه تامین بذور مورد نیاز به صورت یارانه ای، برگزاری دوره های آموزشی و تامین کودهای ریز مغذی را از جمله خدمات سازمان جهاد کشاورزی در بخش زراعت برشمرد.